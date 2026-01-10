“No queremos ser estadounidenses”: Parlamento de Groenlandia rechaza arremetida de Trump

Los cinco partidos del Parlamento groenlandés emitieron una declaración conjunta repudiando la amenaza del presidente estadounidense de anexionar el territorio “por las buenas o por las malas”.

El Parlamento de Groenlandia respondió de manera contundente y unánime a las renovadas amenazas del presidente Donald Trump de anexionar el territorio autónomo danés.

Los líderes de los cinco partidos que conforman la cámara legislativa emitieron una declaración conjunta rechazando cualquier intento de que la isla pase a control estadounidense.

“No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”, señalaron los representantes parlamentarios en el documento divulgado el viernes por la noche.

La declaración incluye tanto a las cuatro fuerzas políticas que conforman el gobierno como al partido de oposición, que aboga por una rápida independencia del territorio danés. “

“El futuro de Groenlandia debe ser decidido por los groenlandeses”, zanjaron.

La respuesta llega horas después de que Trump amenazara con hacerse del control de Groenlandia “por las buenas o por las malas”.

El mandatario republicano realizó estas declaraciones durante una reunión con directivos de la industria petrolera centrada en la explotación del crudo venezolano, donde recalcó que no permitirá que “Rusia o China ocupen Groenlandia”.

Trump ha reiterado que el control de la isla es “crucial” para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido al aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.

Una reciente encuesta publicada por la agencia danesa Ritzau, señala que el 38,3% de los daneses piensa que Estados Unidos invadirá Groenlandia durante la presidencia de Trump. En enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se declaró opuesto a formar parte de Estados Unidos, mientras que sólo el 6% era favorable a esa opción.