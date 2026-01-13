Trump cancela reuniones y anuncia que “ayuda” está en camino a Irán: Teherán replica que se derramará “hasta la última gota de sangre”

Un cruce de declaraciones sepulta la posibilidad de negociaciones entre ambos países, en medio de la confirmación de más de 2.000 muertos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de todas las reuniones previstas con funcionarios de Irán en medio de la represión contra manifestantes, una decisión que marca un giro respecto de la apertura al diálogo que había insinuado días antes. Autoridades iraníes, en tanto, respondieron que defenderán su país “hasta la última gota de sangre“.

A través de su plataforma Truth Social, Trump no solo dio por suspendidos los contactos, sino que además alentó explícitamente a los manifestantes iraníes a mantener las protestas. En su publicación, el presidente estadounidense escribió: “¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones!”.

En el mismo mensaje, agregó una advertencia dirigida a las autoridades de Teherán: “Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio”.

Trump explicó las razones de su decisión en términos tajantes. “He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino”, afirmó, cerrando el mensaje con el acrónimo “MIGA”, sigla en inglés de Make Iran Great Again (Hacer que Irán vuelva a ser grande).

La respuesta desde Irán contra el cambio de opinión de Trump

El cambio de tono contrasta con lo expresado por el propio Trump el domingo, cuando sugirió que estaba dispuesto a dialogar con el régimen iraní tras recibir una comunicación durante el fin de semana. En esa ocasión, incluso señaló que se estaba organizando una reunión, lo que abría la posibilidad de un canal diplomático en medio de la crisis.

Desde Teherán, la respuesta no tardó en llegar. El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, lanzó una advertencia directa a Washington al asegurar que Irán responderá “con mayor determinación a cualquier nuevo acto de agresión” y que, si las amenazas se concretan, el país se defenderá “hasta la última gota de sangre”.

Este cruce de declaraciones se produce mientras la prensa internacional reporta un saldo humano cada vez más grave. Según reconoció un funcionario iraní a la agencia Reuters, alrededor de 2.000 personas han muerto en las protestas que sacuden al país desde hace dos semanas, un dato que intensifica la presión internacional y eleva la tensión entre ambos gobiernos.