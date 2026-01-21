Tras 25 años de desarrollo: parlamentarios de la Unión Europea frenan acuerdo firmado con el Mercosur para libre comercio en Sudamérica

Las disputas internas de la UE ponen en pausa una apuesta estratégica para América del Sur, a la espera de una definición de meses para su resolución.

El Parlamento Europeo decidió bloquear temporalmente la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, al plantear dudas sobre la legalidad del pacto. En una ajustada votación los legisladores resolvieron remitir el texto al Tribunal de Justicia de la UE para que determine si el acuerdo se ajusta a los tratados del bloque comunitario.

La moción fue aprobada por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Como consecuencia, la asamblea no podrá pronunciarse sobre la aprobación definitiva del tratado hasta que el máximo tribunal europeo emita su fallo, un proceso que podría extenderse por varios meses.

El acuerdo, firmado el sábado tras 25 años de negociaciones, es considerado una de las iniciativas comerciales más ambiciosas de la UE. Su objetivo es profundizar los lazos económicos con Sudamérica en un contexto marcado por el aumento del proteccionismo y las tensiones comerciales a nivel global.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido una de las principales impulsoras de la estrategia y la defendió en el Foro Económico Mundial de Davos. “Cuantos más socios comerciales tengamos en todo el mundo, más independientes seremos”, dijo en referencia tanto al Mercosur como a las negociaciones en curso con India.

Los detalles del acuerdo entre la UE y el Mercosur

El pacto cuenta con el respaldo de los países ganaderos sudamericanos y de sectores industriales europeos. Contempla la eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles sobre bienes que van desde la carne argentina hasta los automóviles alemanes, lo que daría origen a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo y reduciría costos para más de 700 millones de consumidores.

La Comisión Europea lamentó profundamente la decisión. Desde Alemania, el canciller Friedrich Merz calificó la votación como “lamentable” y advirtió: “Subestima la situación geopolítica. Estamos convencidos de la legalidad del acuerdo. No más retrasos. El acuerdo debe aplicarse provisionalmente ahora”. Aunque la Comisión podría aplicar el tratado de forma provisional, los líderes europeos debatirán los próximos pasos en una cumbre de emergencia prevista para este jueves.

En Sudamérica, en tanto, la ratificación se considera prácticamente asegurada. El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; Bolivia, miembro más reciente, no forma parte del acuerdo, mientras que Venezuela permanece suspendida.