Qué hizo Trump hoy: su conversación con gobernador de Minnesota para contener la crisis

En respuesta al asesinato de Alex Pretti, Trump además decidió enviar al Zar de la Frontera a Minneapolis, una situación informada al gobernador.

La jornada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo marcada por sus respuestas ante el asesinato de Alex Pretti en Minnesota ocurrido el fin de semana, lo que lo llevó a mantener diálogos con Tim Walz, gobernador de dicho Estado. Además, el mandatario anunció el envío de Tom Homan, el Zar de la Frontera, para monitorear la situación en la ciudad de Minneapolis.

La conversación entre el líder republicano y Walz, según detalló el primer, fue a través de una llamada telefónica, que tuvo un tono mesurado. “El gobernador Tim Walz me llamó para pedirme que colaboráramos en lo relativo a Minnesota. Fue una llamada muy positiva y, de hecho, parecíamos estar en la misma onda“, aseguró Trump a través de su plataforma Truth Social.

Según el presidente, su administración ha “tenido un éxito tremendo en Washington D. C., Memphis (Tennessee) y Nueva Orleans (Luisiana), y prácticamente en todos los demás lugares en los que hemos intervenido”, lo que incluye a Minnesota. Según sus, palabras, a partir de su gestión “la delincuencia ha disminuido considerablemente” en el Estado en cuestión.

La oficina de Walz, en tanto, calificó la llamada como “productiva“, donde el presidente “acordó estudiar la posibilidad de reducir el número de agentes federales en Minnesota y colaborar con el estado de forma más coordinada en la aplicación de las leyes de inmigración en lo que respecta a los delincuentes violentos”.

El Zar de la Frontera: el aviso de Trump al gobernador de Minnesota

Durante horas de la mañana, Trump anunció el envío de Homan a Minnesota a pesar de que no haber “estado involucrado en esa área“, ya que “conoce y le caen bien muchas de las personas que están allí“.

Según su anuncio, la decisión fue informada al líder estadual durante su charla: “Le dije al gobernador Walz que le pediría a Tom Homan que lo llamara y que lo que buscábamos eran todos y cada uno de los delincuentes que tenían bajo su custodia. El gobernador lo entendió con mucho respeto y hablaré con él en un futuro próximo“.

Según Trump, Walz “estaba contento de que Tom Homan fuera a Minnesota“. La oficina del gobernador, por el momento, no se ha referido a la situación.