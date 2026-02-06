Europa critica algoritmo de TikTok por incumplir normas comunitarias: lo considera adictivo

Bruselas advirtió que la red social podría enfrentar multas si no modifica funciones como el desplazamiento infinito y la reproducción automática.

La Comisión Europea (CE) concluyó de manera preliminar que la red social TikTok incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea debido a su diseño considerado adictivo para los usuarios.

A raíz de estos hallazgos, el organismo advirtió que la plataforma podría enfrentar una sanción económica si no introduce cambios en su funcionamiento.

Según explicó el Ejecutivo comunitario, la evaluación incluye elementos como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones automáticas y un sistema de recomendaciones “altamente personalizado”, características que, a juicio de la Comisión, fomentan un uso excesivo de la aplicación.

La investigación preliminar determinó que TikTok no evaluó de forma adecuada los posibles efectos negativos que estas funciones podrían tener sobre la salud física y mental de los usuarios, incluyendo a menores de edad y personas en situación de mayor vulnerabilidad.

En ese contexto, la CE señaló que, al ofrecer continuamente nuevos contenidos como una forma de “recompensa”, el diseño de la plataforma incentiva a los usuarios a seguir navegando, provocando que el cerebro entre en un estado de “modo piloto automático”.

El organismo recordó que diversos estudios científicos han demostrado que este tipo de dinámicas puede derivar en comportamientos compulsivos y una disminución del autocontrol. Asimismo, indicó que TikTok pasó por alto indicadores relevantes de uso problemático, como el tiempo que los menores permanecen conectados durante la noche, la frecuencia de apertura de la aplicación y otros factores asociados al consumo excesivo.

En sus conclusiones preliminares, la Comisión afirmó que “TikTok parece no implementar medidas razonables, proporcionadas y eficaces para mitigar los riesgos derivados de su diseño adictivo”.

Además, sostuvo que las herramientas actualmente disponibles, como la gestión del tiempo de pantalla y los controles parentales, “no parecen reducir eficazmente los riesgos” asociados a la adicción. En particular, señaló que las opciones de control del tiempo son “fáciles de descartar” y que los controles parentales pueden resultar poco efectivos, ya que “requieren tiempo y habilidades adicionales” por parte de los padres.

A la luz de estos antecedentes, la Comisión considera que TikTok debería “modificar el diseño básico de su servicio”. Entre las posibles medidas, mencionó la desactivación progresiva de funciones que generan adicción, como el desplazamiento infinito, la implementación de pausas efectivas en el uso de la aplicación, incluidas durante la noche, y ajustes en su sistema de recomendaciones.