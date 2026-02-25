Polémica por cable submarino hacia Chile: China autorizó su construcción el 29 de enero

Con la resolución N° 14, emitido el 29 de enero de 2026, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China dio luz verde, a China Mobile Communications Group Co., Ltd. para construir los primeros 870 kilómetros del cable submarino que busca conectar el gigante asiático con la costa de Valparaíso.

La iniciativa forma parte del denominado Proyecto de Cable Submarino Internacional China-Chile, inscrito en la estrategia global de Beijing conocida como Iniciativa de la Franja y la Ruta. “Tras la implementación completa de todas las medidas de protección ecológica y ambiental propuestas en el informe, el proyecto puede cumplir con los requisitos de las leyes, reglamentos y normas nacionales pertinentes para la protección ecológica y ambiental marina”, indicaba el dictamen.

La aprobación abarca exclusivamente el Tramo S1, cuyo punto de anclaje se ubica en la provincia de Guangdong y se conecta con la estación de amarre de Shantou, uno de los tres enlaces internacionales oficiales autorizados por el gobierno chino. Desde allí, el trazado se interna en el Mar de China Meridional y continúa por el Pacífico hasta territorio chileno.

Según antecedentes entregados por La Tercera, la conexión exclusiva a Shantou —y no a otros puntos como Hong Kong— ha sido uno de los focos de tensión con Estados Unidos, al considerar que ello podría otorgar mayor control al gobierno chino sobre los datos que circulen por la infraestructura.

Los detalles tras la aprobación de China del cable submarino

La construcción contempla el uso de buques cableros y Vehículos Operados Remotamente (ROV), con tres fases de intervención: despeje del lecho marino, apertura de zanjas de entre 2 y 3 metros mediante arados submarinos y posterior enterramiento del cable acorazado con inyección de agua a presión. El documento no precisa las empresas participantes ni el calendario de obras.

Debido a que el trazado cruza áreas de alta sensibilidad ecológica, la autoridad impuso exigencias estrictas. El diseño evita la Reserva Natural Nacional del Delfín Blanco Chino (Sousa chinensis), en el estuario del río Perla. Además, se establecieron ventanas de trabajo para no interferir con periodos de apareamiento y migración, monitoreo acústico permanente y la obligación de detener faenas ante el avistamiento de ejemplares. También se fijaron perímetros de protección en ecosistemas de arrecifes profundos y praderas marinas cercanas a las islas Pratas (Dongsha).

En paralelo, para agilizar los trámites en Chile, el 21 de octubre de 2025 China Mobile lanzó en Santiago su filial CMI Chile SpA. En esa ocasión, su vicepresidente ejecutivo, Zhang Dong, afirmó que la meta es posicionar a “Chile como el nodo central de la red de poder computacional China-América Latina”.

El 27 de enero, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile otorgó una concesión por 30 años que fue anulada 48 horas después por un “error de tipeo”, justo la misma ventana de tiempo en la que la aprobación del cable de China terminó siendo aprobada por las autoridades asiáticas.