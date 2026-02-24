“Está en evaluación”: Boric apunta a gobierno de Kast sobre futuro de cable submarino chino

“Como jefe de Estado es mi deber garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano no se vea socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo”, puntualizo Gabriel Boric.

El presidente Gabriel Boric tuvo palabras para el controversial proyecto de cable submarino que uniría Hong Kong con Valparaíso, aseverando que “está en evaluación” y será decisión del gobierno de José Antonio Kast definir su futuro.

En redes sociales, el mandatario se refirió a la polémica generada luego que se conociera que el ministro Juan Carlos Muñoz visara en un primer momento la iniciativa a fines de enero, pero revocó la medida 48 horas después.

“El proyecto de cable submarino presentado por una empresa de origen chino está en evaluación siguiendo la institucionalidad que nuestro país tiene ante iniciativas de estas características”, indicó el jefe de Estado.

En esta línea, el presidente Boric detalló que “durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades”, en alusión a José Antonio Kast.

El mandatario reiteró que “en mi gobierno, las decisiones se toman siempre en función del mejor interés de Chile y su gente, haciendo respetar nuestras leyes, nuestro principio de neutralidad tecnológica y el multilateralismo que ha caracterizado la política exterior de Chile como una política de Estado”.

“Y justamente como jefe de Estado es mi deber garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano no se vea socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo. Así será”, puntualizo Gabriel Boric.