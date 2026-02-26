Las maniobras de represión internacional del régimen China utilizando ChatGPT

Un informe de OpenAI reveló cómo un funcionario documentó en la plataforma una campaña global de hostigamiento contra disidentes en el extranjero.

Una operación internacional de influencia vinculada al régimen de China quedó al descubierto tras un inusual descuido: un funcionario policial utilizó ChatGPT como si fuera un diario personal para documentar una campaña de hostigamiento contra disidentes en el extranjero. El caso fue detallado en un informe de OpenAI y revelado por CNN.

Según la investigación, funcionarios chinos habrían empleado herramientas de inteligencia artificial para organizar prácticas de represión transnacional, incluyendo la creación de identidades falsas y la difusión de documentos fraudulentos. El reporte sostiene que cientos de operativos, bajo directrices del Partido Comunista Chino (CCP), administraron miles de cuentas ficticias en redes sociales y foros con el objetivo de acosar a opositores y amplificar narrativas oficiales.

Entre los episodios descritos figura la suplantación de autoridades migratorias estadounidenses para advertir a un disidente radicado en Estados Unidos que sus declaraciones constituían supuestas infracciones legales. En otro caso, se intentó provocar la suspensión de la cuenta de un opositor mediante documentos judiciales falsificados.

Los hallazgos dan cuenta de ejemplos contundentes de las maniobras empleadas por regímenes autoritarios con herramientas de IA para planificar, coordinar y archivar información referente a campañas de censura.

Lo que detectó OpenAI sobre el uso de ChatGPT por parte de China

Ben Nimmo, investigador principal de OpenAI, afirmó al citado medio: “No se limita a lo digital. No se trata solo de trolear. Es una operación industrializada, pensada para atacar a los críticos del Partido Comunista Chino con todos los recursos disponibles, en todos los frentes, de manera simultánea”.

OpenAI indicó que, tras detectar estos usos indebidos, bloqueó la cuenta involucrada. Uno de los hechos más llamativos fue la simulación de la muerte de un disidente mediante un obituario falso y fotografías manipuladas de una lápida. Rumores sobre su supuesto fallecimiento circularon en 2023, según la edición en chino de Voice of America.

El informe se publica en medio de la competencia estratégica por la supremacía en inteligencia artificial entre Washington y Beijing, un ámbito considerado clave tanto en defensa como en negocios. Michael Horowitz, ex funcionario del Pentágono y profesor en la Universidad de Pennsylvania, señaló a CNN: “El reporte de OpenAI demuestra con claridad cómo China emplea activamente herramientas de inteligencia artificial para potenciar sus operaciones informativas“.