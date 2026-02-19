Las razones de la detención del ex príncipe Andrés de Inglaterra: ¿Cuál es su vínculo con el Caso Epstein?

El rey Carlos III se refirió a la detención de su hermano y aseguró que “la ley debe seguir su curso”.

Andrés Mountbatten-Windsor, ex príncipe de Inglaterra, fue detenido este jueves por la policía británica bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, en el marco del Caso Epstein.

Las autoridades arribaron a la residencia del hermano del rey Carlos III a las 08:00 (hora local), el cual se ubica en Sandringham, condado de Norfolk, Inglaterra.

La captura del ex príncipe (fue despojado de sus títulos reales el año pasado) tiene relación con las últimas revelaciones sobre el caso del pederasta y agresor sexual estadounidense Jeffrey Epstein. De acuerdo a la reciente tanda de archivos que liberó el Departamento de Justicia de EE.UU., Andrés compartió información confidencial con el pedófilo cuando era enviado comercial del Reino Unido.

Andrew ha enfrentado numerosas acusaciones por sus vínculos con Epstein y ha negado sistemática y enérgicamente cualquier irregularidad.

Las razones de la detención de ex príncipe Andrés de Inglaterra y la reacción del rey Carlos III

Respecto a su detención, la policía de Thames Valley emitió un comunicado, señalando que “como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk”.

A lo que agregaron: “El hombre permanece bajo custodia policial en este momento. No revelaremos el nombre del hombre arrestado, según las directrices nacionales. Recuerden también que este caso está activo, por lo que se debe tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial”.

Por su parte, el subjefe de policía Oliver Wright expresó: “Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público. Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito. Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos actualizaciones oportunamente”.

Por su parte, el rey británico Carlos III manifestó su “profunda preocupación” por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor, pero sostuvo que “la ley debe seguir su curso”.