La dura respuesta de Trump al papa León XIV en medio de guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos se refirió al llamado que realizó el pontífice, quien pidió un alto al fuego en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió duramente al papa León XIV, luego de que pidiera tregua para establecer diálogo en medio del conflicto con Irán en el Medio Oriente.

El mandatario norteamericano sostuvo que no frenará los ataques a Irán, señalando que “podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando“.

Bajo este contexto, destacó los resultados que ha tenido la ofensiva de Estados Unidos e Israel, enfatizando que ha destruido la Armada y la Fuerza Aérea de la República Islámica y ha matado a todos sus líderes.

Por otro lado, se refirió a su plan para garantizar la seguridad de los barcos que atraviesen el estrecho de Ormuz, el cual juega un rol clave en el comercio del petróleo. “Es una maniobra militar sencilla y relativamente segura”, afirmó Trump.

No obstante, expuso que se requiere desplegar un número importante de buques, pero la OTAN “hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo”.

Respecto al estrecho de Ormuz, Trump aseguró que Estados Unidos no lo necesita y que son los países europeos, Japón y Corea del Sur, entre otros, los interesados en que se abra la vía, que ha sido bloqueada por Irán a raíz de la guerra.

Este conflicto se extiende desde el 28 de febrero, cuando el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, fue asesinado.