“¡Cobardes, lo recordaremos!”: los motivos que argumentó Trump tras su nueva arremetida contra la OTAN

El presidente de Estados Unidos reaccionó con molestia luego de que varios países de la OTAN dijeron que colaborarán para asegurar la navegación en el estrecho de Ormuz solo después de que se ponga fin a la guerra con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este viernes contra los integrantes de la OTAN por no ayudar a su país en la apertura del estrecho de Ormuz, y los tachó de “cobardes”.

El mandatario norteamericano se refirió al tema en una publicación que posteó en su red Truth Social, donde aseguró que “sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. No quisieron unirse a la batalla para detener a un Irán con armas nucleares”.

“Ahora que el combate militar está ganado, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que deben pagar”, añadió.

Cuestionó también que sus socios europeos “no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo”.

A continuación, Trump calificó a los países que forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de “cobardes”, y aseveró que “lo recordaremos”.

Las razones tras la negativa de la OTAN a Trump

En la víspera, varios de los países que integran la OTAN se mostraron “dispuestos a contribuir” con los esfuerzos para asegurar la navegación en el estrecho de Ormuz, aunque le recalcaron a Trump que aquello solo será después de que se ponga fin a la guerra con Irán.

En esa línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó que “no participaremos en ninguna apertura por la fuerza del estrecho en el contexto de operaciones de guerra y bombardeos en curso”.

Una opinión similar entregó el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, quien dijo que la posibilidad de que su país se sume al resguardo del estrecho dependerá de un alto el fuego, pero también requeriría un mandato internacional y la aprobación del Parlamento.

Por su parte, el titular de Defensa de Italia, Guido Crosetto, reafirmó que no habrá “ninguna misión de guerra ni entrada en el estrecho de Ormuz sin tregua y sin una iniciativa multilateral”.