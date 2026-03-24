Los nuevos ataques de Irán y la incierta desescalada en la guerra que auguró Trump

“Me complace informar que Estados Unidos e Irán han mantenido durante los dos últimos días conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Medio Oriente”, decía el mensaje que el presidente Donald Trump publicó en su red social Truth Social el lunes y que redujo en un 8% el precio del petróleo.

Tan días antes, había dado un ultimátum a la nación persa: “Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz, en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡empezando por la más grande!”, dijo el sábado. Luego del mensaje sobre las conversaciones productivas, este ultimátum se amplió a cinco días.

Pese a los augurios de Trump, que anticipaban una desescalada en el conflicto que está próximo a cumplir un mes, Irán negó las negociaciones. Fuentes gubernamentales aseguraron a medios iraníes con control estatal que “no ha habido negociación ni la hay, y con este tipo de guerra psicológica, ni el estrecho de Ormuz volverá a su estado anterior a la guerra ni habrá paz en los mercados energéticos”.

Los ataques de Irán

Y esta jornada, Teherán ratificó su postura con nuevos misiles dirigidos a Tel Aviv, Israel, que hasta ahora han impactado a tres edificios residenciales y dejado seis personas con heridas leves. A ello se suman los seis combatientes kurdos fallecidos y los 30 heridos en una región semiautónoma de Irak por misiles iraníes. Emiratos Árabes Unidos, por su lado, informó que un trabajador de nacionalidad marroquí, falleció en un ataque con misiles en Bahréin que atribuyó a Irán.

Algunos de los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente tampoco estarían por desescalar el conflicto. Según reveló The New York Times, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, de Arabia Saudita, habría transmitido a Estados Unidos que la ofensiva que Estados Unidos e Israel mantienen sobre Irán desde el 28 de febrero es una “oportunidad histórica” para forzar un cambio en el régimen iraní, que percibe como una amenaza para la seguridad de la región.

De todas maneras, Trump ha insistido este martes que Ias negociaciones con su contraparte iraní siguen su curso y que incluso Teherán se comprometió a no desistir de la producción de armamento nuclear. Además adelantó: “Nos han dado un regalo y el regalo llegó hoy. Es un regalo muy grande, que vale una cantidad enorme de dinero. No es nada nuclear, tiene que ver con el gas y el petróleo, y es algo muy bonito lo que han hecho”.