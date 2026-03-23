El anuncio de Trump sobre la guerra en Irán que desplomó el precio del petróleo

En un 8% cayó el precio del petróleo la jornada de este lunes, luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender durante cinco los ataques militares contra la infraestructura energética de Irán.

El mandatario norteamericano empleó su red Thruth Social para confirmar que instruyó al Departamento de Estado en ese sentido, tras mantener durante los últimos días “conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Oriente Medio”.

Apuntó, a la vez, que mantener dicha resolución estará sujeta “al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”.

Cuánto cayó el precio del petróleo tras el anuncio de Trump

Luego de que se conoció el anuncio de Donald Trump de pausar los ataques contra la infraestructura energética de Irán, los mercados reaccionaron de inmediato y el precio del petróleo crudo WTI cayó en un 8%. De esta forma, su volor de referencia se situó en torno a los 90 dólares.

Respecto del precio del barril Brent, también mostró una baja inmediata del 6%, con lo que se situó por debajo de la barrera de los 100 dólares.

Medios internacionales apuntaron que Trump dio a conocer la suspensión de los ataques después de informar a Israel, país que se sumaría a la medida.

Irán desmintió conversaciones con Estados Unidos

Pese a la inmediata reducción en el precio del petróleo, los analistas llaman a mantener la cautela, dado que la estabilidad del mercado solo se mantendrá en la medida que las conversaciones a las que aludió Trump generen los resultados que espera el presidente de Estados Unidos.

Lo anterior adquiere especial relevancia luego de que, pocas horas después de la publicación de Donald Trump, medios de prensa de Irán descartaron cualquier comunicación directa o a través de intermediarios con Estados Unidos.

“No ha habido ni hay negociaciones en curso“, aseveró la agencia de noticias iraní Tasnim, la que planteó que “con este tipo de guerra psicológica ni el estrecho de Ormuz volverá a las condiciones previas a la guerra, ni habrá tranquilidad en los mercados energéticos“.

“El ultimátum de cinco días de Trump significa la continuación del plan estadounidense para cometer crímenes contra el pueblo (…) Nosotros continuaremos respondiendo y defendiendo ampliamente al país”, añadió el mismo medio.