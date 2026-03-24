VIDEO – A dos días de segunda audiencia: Nicolás Maduro está “con mucho ánimo” y “delgado”, según su hijo

Según el diputado chavista, la audiencia servirá para “seguir elevando la verdad de Venezuela y la verdad de la inocencia de Maduro y Cilia”.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luce como un “atleta” a dos días de asistir a la segunda audiencia del juicio en su contra en Estados Unidos, según afirmó su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra.

“Está muy bien, fuerte, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza, y vamos a ver a un presidente delgado, atleta. Está haciendo ejercicios todos los días“, aseveró el legislador chavista.

Añadió que su madrastra, Cilia Flores, también permanece “firme y alerta”, de acuerdo con lo reportado por el canal Telesur.

Qué dijo el hijo de Maduro sobre la audiencia del jueves

De acuerdo con los dichos del hijo de Nicolás Maduro, la audiencia prevista para este jueves 26 de marzo servirá para “seguir elevando la verdad de Venezuela y la verdad de la inocencia de Maduro y Cilia“.

El ex presidente venezolano está acusado de cuatro cargos, tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, además de un cuarto por la posesión de esas armas.

Su esposa, en tanto, fue acusada de cuatro cargos: dos por conspiración para importar cocaína, uno por conspiración para poseer armas y un último por posesión de armas.

La semana pasada, los abogados de la pareja, Barry Pollack y Mark E. Donelly, presentaron la solicitud para que el Gobierno de Venezuela pague su defensa, ante la imposibilidad de ambos de acceder a sus cuentas bancarias bloqueadas.