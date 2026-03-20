El argumento de Maduro para exigir que Venezuela pague su defensa: cuándo tomará su decisión el juez a cargo del proceso

Las autoridades recalcaron que la ley estadounidense les garantiza a todos los procesados el acceso a un abogado público gratuito.

El depuesto presidente chavista, Nicolás Maduro, exigió a los tribunales estadounidenses que permitan que sea el Estado venezolano el que pague los costos de su defensa.

Así lo confirmó su abogado, Barry J. Pollack, quien argumentó que el bloqueo de los fondos del ex mandatario, dispuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo dejó sin acceso a dinero.

De acuerdo con lo manifestado por el profesional, aquello interfiere con el derecho de su cliente de “contratar el abogado de su elección“.

Lo anterior, luego que las autoridades argumentaron que la ley estadounidense les garantiza a todos los procesados el acceso a un abogado público gratuito, razón por la cual descartan de plano la posibilidad de que el ex presidente venezolano acceda al dinero público de su país para pagarle a un profesional de alto perfil.

Maduro desea mantener a su abogado defensor privado

El abogado presentó una declaración jurada en la que Maduro afirmó que desea que Pollack continúe siendo su defensor, por lo que tiene derecho a que el gobierno venezolano pague su defensa legal.

En el texto, tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, plantearon que no puede pagarse su propia defensa, por lo que presentarán pruebas financieras de ello si se les requieren.

En esa línea, el documento presentado por el profesional apuntó que “la ley venezolana otorga al Sr. Maduro y a la Sra. Flores de Maduro un derecho de propiedad sobre el pago de sus honorarios legales. La revocación por parte de la OFAC, y la negativa a restablecerlas, interfiere con su derecho a contratar al abogado de su elección, ya que, sin la capacidad de ejercer este derecho de propiedad, ninguno de los dos tiene la capacidad de financiar la defensa por sí mismos“.

La audiencia en la que el abogado defensor de Maduro presentará sus argumentos a la corte que encabeza el juez Alvin Hellerstein, está programada para el próximo 26 de marzo.