Israel legalizó la pena de muerte para los palestinos condenados por “asesinato terrorista”

Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio.

El Parlamento de Israel aprobó este lunes una reforma legal que permitirá aplicar la pena de muerte por ahorcamiento a aquellas personas condenadas por “asesinato terrorista”, en una medida que organizaciones de derechos humanos apuntan que se aplicará solo a los palestinos y no a los ciudadanos israelíes de origen judío.

La nueva ley la admitió el pleno del Knéset por 62 votos a favor y 48 en contra, y corresponde a una iniciativa promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

De acuerdo con lo informado por los medios de ese país, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario del Parlamento y votó a favor de la reforma.

El diputado del partido opositor ‘Yesh Atid‘, Matti Sarfatti, calificó la nueva ley como “populista, inmoral y no igualitaria“.

Qué dice la nueva ley de Israel que afectará a los palestinos

El texto establece que serán los tribunales militares de Israel los responsables de imponer dicha pena a los palestinos que residen en la Cisjordania ocupada que sean declarados culpables de dicho tipo de delito.

Por su parte, los tribunales ordinarios encargados de juzgar a los ciudadanos israelíes tendrán la posibilidad de aplicar la cadena perpetua en lugar de la pena de muerte, además de que estipula más condiciones para imponerla.

Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, aunque la única vez que la llevó a cabo se remonta a 1962, cuando se la aplicó a Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto.