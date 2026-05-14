Primera vez en 10 años: Contraloría suspende sin goce de sueldo a jefe jurídico de Senda que no informó sobre inicio de sumarios

El funcionario en cuestión debía informar sobre el inicio de procedimientos sumariales a los empleados públicos que fueron a casinos mientras estaban con licencia médica.

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) tendrá que operar con un funcionario menos luego de una resolución de la Contraloría General de la República.

Según ha trascendido, el jefe jurídico de Senda, ignoró tres oficios en los que se le solicitaba informar a los funcionarios de su repartición sobre el inicio de los sumarios en curso por apostar en casinos mientras se encontraban con licencia médica.

Los procedimientos sumariales no solo se circunscriben a Senda, sino que a una serie de reparticiones públicas. Esto se remonta a cuando en agosto de 2025, cuando la Contraloría detectó que más de 13 mil empleados públicos asistieron a un casino en lugar de guardar el reposo médico autorizado.

A raíz de esta situación, y por primera vez en diez años, la Contraloría utilizó su facultad de suspender, sin goce de remuneraciones, al funcionario que retrase u omita el cumplimiento de deberes u ordenes.

“Esta medida, que rige a contar de esta fecha, se mantendrá vigente hasta que dicha institución entregue la información requerida por el órgano contralor, ya sea a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) o mediante referencia formal, en conformidad con la normativa vigente”, especificó el organismo comandado por Dorothy Pérez.