Por qué Israel impidió la celebración del Domingo de Ramos por primera vez en siglos

“Este incidente constituye un grave precedente y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas”, declaró la diócesis católica Patriarcado Latino.

Condenas tanto en Israel como en el extranjero generó la decisión de la policía de ese país de impedir la celebración de la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro, algo que no ocurría desde hace siglos.

La medida se confirmó luego de que agentes policiales israelíes impidieron que el Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, entrara al templo, algo que repudieron países como Francia e Italia.

De acuerdo con lo informado por la diócesis católica Patriarcado Latino, “como resultado, y por primera vez en siglos, se impidió a los dirigentes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro“.

“Este incidente constituye un grave precedente y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, dirigen su mirada hacia Jerusalén”, añadió la diócesis que cuenta con fieles en Israel, los territorios palestinos, Jordania y Chipre.

Por qué Israel impidió la celebración del Domingo de Ramos

Según recordó la policía de Israel, desde que se inició la guerra con Irán el pasado 28 de febrero, las autoridades prohibieron las grandes concentraciones, incluida la del Domingo de Ramos y otras que tienen lugar en sinagogas, iglesias y mezquitas.

En esa línea, aclaró que desde esa fecha se encuentran cerrados todos los lugares sagrados de Jerusalén. “La petición del Patriarcado fue revisada ayer y se indicó que no podía ser aprobada” por las restricciones, señaló la policía en un comunicado difundido por medios internacionales.

Añadió que “la Ciudad Vieja y los lugares sagrados son un área compleja donde no se permite el acceso de vehículos grandes y de rescate”.

Una vez conocida la decisión de Israel, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, denunció “una ofensa no solo para los creyentes, sino para cualquier comunidad que respete la libertad religiosa”.

Por su parte, la cancillería italiana confirmó que, debido a la medida adoptada por las autoridades israelíes, determinó convocar al embajador de Israel.

En tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que la medida se suma a una “preocupante multiplicación de violaciones del estatuto de los Lugares Santos de Jerusalén”.

Iglesia católica llegó a un acuerdo con la policía israelí

Este lunes, el Patriarcado Latino dio a conocer que había “abordado y resuelto” el tema con la policía israelí, gracias a la mediación del presidente Isaac Herzog.

Al respecto, la diócesis detalló que obtuvo permiso de las autoridades para celebrar la misa en la iglesia del Santo Sepulcro durante la Semana Santa.

Sin embargo, las liturgias no estarán abiertas al público a raíz de las restricciones impuestas por el gobierno israelí en tiempos de guerra a las reuniones de más de 50 personas.