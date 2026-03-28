Hutíes de Yemen se suman a la guerra de Irán con lanzamiento de misil a Israel

A pesar de que las hostilidades no son nuevas, este es el primer ataque desde que EE.UU. se involucró en la guerra contra Irán.

En momentos en que se cumple un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, los hutíes de Yemen se unieron al conflicto con el lanzamiento de un misil a territorio israelí.

Antes de que los insurgentes se adjudicaran el ataque, desde Israel se habían limitado a informar que habían interceptado un misil y que no se registraron daños ni heridos.

Horas más tarde, los hutíes -aliados de Irán en la región- justificaron la operación como una muestra de apoyo a “la República Islámica de Irán y los frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina, y en vista de la continua escalada militar, los ataques contra infraestructura y la perpetración de masacres contra nuestros hermanos”.

Pese a que las hostilidades entre los hutíes e Israel no son nuevas, se trata del primer ataque desde el inicio de la guerra entre Washington y Teherán, que ha generado un alza del petróleo a nivel global.

Con posterioridad, según reportó EFE, los hutíes se adjudicaron un segundo ataque dirigido a Israel, en específico “un bombardeo de misiles de crucero y drones dirigidos contra varios emplazamientos militares y vitales pertenecientes al enemigo sionista en el sur de la Palestina ocupada”.



