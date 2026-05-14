Prime Video prepara serie inspirada en caso de Cathy Barriga

Prime Video vuelve a poner los ojos en la contingencia nacional, luego que en 2020 estrenara El Presidente, que contaba la historia de Sergio Jadue y el FIFAgate.

AGENCIA UNO

El mediático caso de Cathy Barriga podría saltar desde el Centro de Justicia hasta el streaming, luego que se conociera que Prime Video pretende llevar a las pantallas una serie sobre la ex alcaldesa de Maipú.

La productora chilena Quijote Films está detrás del proyecto desde enero de 2025, cuando Barriga estaba cumpliendo prisión preventiva tras ser formalizada por reiterados fraudes al Fisco y falsificación de instrumento público.

La idea de la serie corresponde a Giancarlo Nasi, quien está detrás de producciones como Blanco en blanco (2019), Blanquita (2022), Los colonos (2023) y La misteriosa mirada del flamenco (2025).

Según detalló La Tercera, Quijote Films presentó la propuesta a Prime Video, que aprobó su desarrollo, con Nasi como showrunner, junto a Sergio Karmy, productor ejecutivo y director de estrategia de la empresa.

A pesar del tiempo de trabajo, aún falta determinar a sus protagonistas y determinar el inicio de las grabaciones, por lo que se espera que la serie sobre Cathy Barriga llegue a las pantallas no antes de 2028.

Con esto, Prime Video vuelve a poner los ojos en la contingencia nacional, luego que en 2020 estrenara El Presidente, que contaba la historia de Sergio Jadue y el FIFAgate.