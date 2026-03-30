VIDEO – Bullying habría motivado ataque en colegio de Argentina que terminó con un estudiante muerto

Los profesores del colegio trasandino aseguraron que el atacante “era un buen alumno y mostraba buena conducta”.

Un escolar de 13 años murió y otros dos resultaron heridos en un colegio de Argentina, luego de que un alumno de 15 años disparó la mañana de este lunes a sus compañeros con una escopeta.

De acuerdo con lo informado, el ataque perpetrado en la Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, dejó a otros dos estudiantes de 13 y 15 años heridos, en un caso en su cara y cuello, y en el otro en los brazos, aunque ambos están fuera de riesgo vital.

El reporte de los medios trasandinos indica que el adolescente llevó el arma al colegio al interior del estuche de una guitarra y perpetró entre cuatro y cinco disparos antes de que lo desarmaran y redujeran.

Según testigos del hecho, la balacera se produjo en el patio de la escuela, previo a que se realizara la ceremonia de izamiento de la bandera.

Uno de ellos contó que el adolescente “salió del baño, gritó sorpresa y empezó a los tiros. Primero quería matar a los amigos y, como no estaban, empezó a tirar a toda la escuela”.

Luego de que lo desarmaron y fue detenido, el autor del baleo “empezó a reírse y dijo que quería matar a toda la escuela“, relató el mismo testigo.

Qué se sabe del autor del baleo en el colegio de Argentina

Desde la municipalidad de San Cristóbal se indicó posteriormente que los profesores del colegio aseguraron que el atacante “era un buen alumno y mostraba buena conducta“.

Además, una compañera del mismo curso lo describió como un chico “tranquilo”, lo que ratificó el padre de otra chica que compartía clases con el autor del baleo.

En tanto, algunos medios compartieron a través de las redes sociales registros que evidenciarían que el joven era víctima de bullying por parte de algunos alumnos del colegio.

“Se decía que sufría bullying, pero nunca lo habló ni comentó con nadie“, dijo un hombre que se identificó como Carlos y quien es padre de una chica que fue compañera del agresor.

Otro apoderado del colegio, de nombre Juan, reveló que “la semana pasada dijo que iban a morir todos. Según uno de los compañeritos de mi hija, lo escuchó decir eso durante una clase”.

“Esto tendría que haberse hablado antes, pero nadie lo había tomado en serio“, apuntó tras confirmar que nadie actuó ante esa advertencia.