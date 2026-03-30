Planeaba ataque hace meses y tenía problemas de salud mental: peritajes y defensa del estudiante que asesinó a inspectora en Calama

La formalización del imputado se llevará a cabo este martes 31 de marzo y, según se ratificó, arriesga una condena a cadena perpetua.

Al menos durante cuatro meses planificó su ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama el estudiante Hernán Meneses Leal, de acuerdo con lo revelado por las pericias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI), mientras que la defensa del joven entregó informes médicos que darían cuenta de que presentaría problemas de salud mental.

El pasado viernes Meneses concretó sus planes, al asesinar a la inspectora María Victoria Reyes (59) y apuñalar a tres alumnos y otra inspectora, tras lo cual logró ser reducido por otros escolares, hasta que fue detenido por Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por los detectives, el joven de 18 años anticipó la agresión en un cuaderno que está siendo revisado por los investigadores.

Según trascendió, el ataque no habría tenido un objetivo específico, pero el imputado habría escrito que pretendía matar a todos los menores de edad de su colegio para que no crecieran y no padecieran el abandono que llega con la adultez.

En el mismo cuaderno escribió después que iba a cambiar su plan para asesinar a alumnos y docentes, luego de lo cual se quitaría la vida.

El trabajo de los detectives se está enfocando además en las cuentas del escolar en las redes sociales, las que manejaba solamente a través de su teléfono celular, el que también está siendo periciado.

Informes médicos del estudiante que realizó el ataque en Calama

Por su parte, durante la jornada de formalización realizada el sábado, el Juzgado de Garantía de Calama resolvió ampliar por 72 horas la detención del estudiante acusado del ataque.

En medio de las indagatorias por el ataque perpetrado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, la defensa de Hernán Meneses Leal presentó certificados emitidos por una médico psiquiatra, los que apuntan a una serie de diagnósticos respecto de la salud mental del imputado.

Los documentos indican que el escolar presenta trastorno del espectro autista grado 1, depresión mayor, crisis de pánico y un cuadro ansioso-depresivo de carácter moderado.

No obstante, estos antecedentes todavía no son evaluados por el tribunal para determinar una eventual imputabilidad penal, aunque fuentes cercanas a la investigación señalan que, a pesar de sus antecedentes psiquiátricos, el joven sería imputable ante la justicia.

Por su parte, la Fiscalía confirmó que solicitará prisión preventiva del agresor, además de formalizarlo por un homicidio calificado consumado y tres frustrados.

Tras la decisión del tribunal calameño, la formalización de Hernán Meneses Leal se llevará a cabo este martes 31 de marzo y, según se ratificó, arriesga una condena a cadena perpetua.