Nuevo caso de violencia escolar remece al país: estudiante intentó ingresar con arma de fuego a colegio en Curicó

Según reveló el alcalde George Bordachar, fue la madre del alumno la que detectó lo que ocurría y evitó que menor de edad entrara al establecimiento.

Carabineros confirmó que un escolar de 14 años permanece retenido en Curicó, en la Región del Maule, luego de que intentara entrar a un colegio con un arma de fuego cargada, frustrando un eventual ataque.

De acuerdo con las primeras informaciones recogidas en el lugar, el adolescente fue contenido en las inmediaciones del Colegio Polivalente Japón, ubicado en el pasaje Fresias.

Según el reporte policial, se trata de un alumno del establecimiento educacional, quien llevaba al interior de su mochila un arma de fuego con cuatro balas en su recámara.

A la vez, Carabineros recalcó que el escolar no alcanzó a ingresar, y precisó que la madre del menor de edad acudió al establecimiento.

Qué dijo el alcalde de Curicó sobre el caso de escolar armado

Al abordar el tema, el alcalde de Curicó, George Bordachar, confirmó que el escolar tiene 14 años y que fue su madre la que detectó lo que ocurría y evitó que ingresara al establecimiento.

“Estamos esperanzados que se pueda atender a este niño con todo lo que se pueda. Estas son las cosas que no se pueden permitir“, planteó el jefe comunal.

Admitió que hasta el momento no se ha establecido de manera clara cómo es que el arma de furgo llegó al poder del escolar.

Dijo a la vez que “no tengo antecedentes de la familia, pero afortunadamente la madre interceptó al joven antes que entrara al colegio”, añadió.

En el diálogo que mantuvo con el programa Mucho Gusto de Mega, el alcalde de Curicó dijo que “tengo el antecedente” que el menor de edad tiene “una problemática de TEA (Trastorno del Espectro Austista)“.