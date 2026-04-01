“Somos el único país suficientemente estúpido…”: Trump criticó la ciudadanía por nacimiento tras inicio del debate en la Corte Suprema

El máximo tribunal deberá determinar si el decreto que firmó el jefe de Estado sobre el tema contradice la Constitución.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió otra vez este miércoles contra la enmienda de la Constitución que establece la ciudadanía por derecho de nacimiento, en el marco de la sesión que realiza la Corte Suprema para tomar una decisión sobre el tema.

“¡Somos el único país del mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía por ‘derecho de nacimiento’!“, posteó el mandatario en su red Truth Social.

No obstante, varios medios de comunicación, entre ellos CNN, calificaron de falsa su afirmación y recordaron que “hay cerca de otros 30 países en los que también rige la ciudadanía por derecho de nacimiento“.

El máximo tribunal del país norteamericano inició este miércoles la vista del tema, en el marco de la apelación que presentó Donald Trump contra el fallo de un tribunal de New Hampshire que anuló las restricciones a la ciudadanía estadounidense.

La Corte Suprema deberá determinar si el decreto que firmó el jefe de Estado sobre el tema contradice la Constitución y la aplicación de la enmienda durante más de un siglo.

Qué dice el decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento

El primer día tras asumir su segundo mandato, Donald Trump firmó un decreto en el que estableció quiénes no serán considerados ciudadanos estadounidenses pese a nacer en ese país.

La orden ejecutiva apunta directamente a los siguientes casos:

Las personas nacidas en Estados Unidos cuyos padres estén en el país de forma irregular .

. Los hijos de personas con presencia legal pero temporal, como estudiantes o trabajadores con visa .

. Los niños cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes (titulares de la llamada “green card”).

De acuerdo con lo argumentado por la administración Trump, el criterio que rige la medida es que la clave pasa por la “lealtad principal” hacia Estados Unidos, algo que solo ocurre con los ciudadanos y residentes permanentes.

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, en la que se incluye la denominada cláusula de la ciudadanía, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen“.

Las únicas excepciones corresponden a los hijos de diplomáticos extranjeros y los hijos de “fuerzas de ocupación enemigas”.

Según las proyecciones del Instituto de Política Migratoria de ese país, más de 250 mil niños podrían verse afectados cada año si se le da luz verde al decreto de Donald Trump.