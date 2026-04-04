Cuáles son los buques a los que Irán autorizó el paso por el estrecho de Ormuz

De acuerdo con lo informado, la decisión se adoptó tras la aprobación del Gobierno iraní y de las Fuerzas Armadas.

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El Ministerio de Agricultura de Irán informó este sábado que el régimen de los ayatolás autorizó el paso de algunos buques por el estrecho de Ormuz, en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

A través de un comunicado que divulgó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, se precisó que “el objetivo es permitir el tránsito de buques que se dirigen a los puertos iraníes o que se encuentran en operación dentro de sus aguas“.

De acuerdo con lo informado por el citado medio, la decisión se adoptó tras la aprobación del Gobierno iraní y de las Fuerzas Armadas.

Los buques que Irán autorizó pasar por el estrecho de Ormuz

Según detalló el ministerio, Irán decidió autorizar el tránsito de buques que transportan productos básicos y ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz.

La medida contempla especialmente el paso de buques cargados con bienes esenciales, incluidos alimentos básicos y suministros para el ganado.

Indicó además que se han establecido protocolos específicos y disposiciones necesarias que garanticen el paso seguro de estas embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

Ese punto estratégico se ha mantenido casi totalmente bloqueado por el país persa desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.