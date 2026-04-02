Irán respondió a Trump y prometió ataques “más destructivos”

El presidente norteamericano manifestó que iba a “devolver a la edad de piedra” al país persa.

CASA BLANCA

Irán aseguró este jueves que realizará ataques “más destructivos” contra Estados Unidos e Israel, al responder las amenazas del presidente norteamericano, Donald Trump, de “devolver a la edad de piedra” al país persa.

A través de un video difundido por los medios, el Ejército iraní alertó que está preparando “acciones más contundentes, amplias y destructivas” para los próximos días.

A la vez, el vocero del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, aseguró que el conocimiento que los estadounidenses e iraelíes tienen sobre el armamento iraní es “incompleto”.

En esa línea, el portavoz manifestó que las instalaciones que han sido destruidas hasta el momento son “insignificantes” respecto de aquellos lugares donde se produce el material militar estratégico.

“No creas que has destruido nuestros centros de producción de misiles estratégicos, drones ofensivos de largo alcance y de precisión, sistemas modernos de defensa aérea y guerra electrónica, ni equipos especiales. Con semejante idea, solo conseguirás hundirte aún más en el atolladero en el que te encuentras“, apuntó el jefe militar.

Irán dijo que la guerra continuará hasta la rendición de Trump

Manifestó a la vez que la guerra iniciada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu proseguirá “hasta tu rendición permanente, definitiva y final“.

Además de “los duros e inimaginables golpes y bofetadas que han recibido hasta ahora, esperen nuestras acciones aún más aplastantes, amplias y destructivas“, concluyó la respuesta de Irán a las amenazas del presidente Donald Trump.

Pocas horas antes, el mandatario norteamericano calificó a Irán como un país “diezmado” y prometió propinarle golpes de “extrema dureza” que lo devolverán “a la edad de piedra”.