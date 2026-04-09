Qué está ocurriendo en Gaza mientras los ojos del mundo miran a Irán

El alto al fuego en el territorio palestino ha sido roto en múltiples ocasiones por Israel, según la ONU. Todo, mientras Hamas tiene hasta este fin de semana para acordar su desmilitarización, algo a lo que se ha negado.

Un frágil alto al fuego está en curso en Medio Oriente desde el martes. Tras la mediación de Pakistán, Estados Unidos e Irán pausaron por al menos dos semanas el conflicto bélico que desde el 28 de febrero ha desencadenado una crisis petrolera de escala global.

El acuerdo, no obstante, experimentó su primera grieta solo horas después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, lo diera a conocer: Israel, aliado de Estados Unidos en el conflicto con Irán, lanzó el mayor ataque contra el Líbano desde el inicio de la guerra, según recoge CNN.

Y es que, según Pakistán, el cese al fuego también era extensivo el Líbano. Israel y Estados Unidos respondieron indicando que en atención al conflicto en curso con Hezbollah -el grupo paramilitar libanés respaldado por Irán- el Líbano no estaba considerado. Pakistán, si bien condenó el ataque a Beirut, evitó señalar si esto significaba una violación a la tregua. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que iniciaría las conversaciones respectivas con el gobierno libanés para buscar el desarme de Hezbollah.

Por ahora, la tregua sigue en pie.

El alto al fuego en Gaza

En paralelo, otro alto al fuego permanece vigente en Medio Oriente: el de Gaza, desde el 10 de octubre de 2025. Este, no obstante, ha experimentado mayores grietas que el que involucra a Irán. Según ha denunciado la Organización de Naciones Unidas, hasta noviembre del año pasado, Israel había violado el alto al fuego en más de 300 oportunidades, con ataques aéreos y bombardeos de artillería que han acabado con la vida de cientos de palestinos.

Según un recuento de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (URNWA), con datos de Hamas, desde el el 7 de octubre de 2023 -día del ataque terrorista de Hamas que causó la muerte de más de mil israelíes y la captura de cientos de rehenes- hasta el 1 de abril de 2026, 72.289 palestinos han muerto en Gaza. 70 mil muertos fueron reconocidos por el ejército israelí en enero de este año.

De los 40 días por los que se ha extendido la guerra en Irán, según Al Jazeera, en 36 de ellos fuerzas israelíes ejecutaron ataque aéreos contra Gaza. A ello se suma la persistente crisis sanitaria en la zona, así como las restricciones para el acceso de camiones con ayuda humanitaria, consigna la URNWA.

Organizaciones de refugiados también han puesto en duda el éxito del plan de paz que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, propuso para Gaza, apunta Europa Press.

¿Y Hamas?

El compromiso de Hamas, la organización paramilitar que controla Gaza, también ha sido puesto en duda. Ya en febrero de este año, la BBC reportaba que Hamas está recuperando su autoridad en el área gubernamental, lo que contraviene la segunda fase del plan de paz de Trump. “Hamas ha recuperado el control de más del 90% de las zonas donde está presente”, dijo a ese medio Mohammed Diab, un activista de Gaza.

Otra de las condiciones del plan de paz es el desarme de Hamas, algo a lo que el grupo se ha negado mientras no se cumpla a cabalidad la primera fase de la tregua, que incluye el cese de las hostilidades, la entrega de ayuda humanitaria, y la entrega de los cuerpos de los rehenes israelíes. Este último punto, según confirmó el ejército israelí, se concretó en enero con el hallazgo del cuerpo del último rehén en Gaza, el sargento mayor Ran Gvili.

A mediados de febrero, Israel dio un plazo de 60 días a Hamas para abandonar las armas. Y esta semana, cuatro diplomáticos vinculados a la Junta de Paz, el organismo internacional que supervisa el alto al fuego, dijeron a The New York Times que Hamas tiene hasta este fin de semana para llegar a un acuerdo que desmilitarice Gaza.