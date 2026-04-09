La oferta de la ONU tras la decisión de Netanyahu de iniciar negociaciones directas con Líbano

El presidente de Israel dijo que el diálogo buscará el desarme de Hezbollah y el establecimiento de relaciones pacíficas entre ambos países.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves que ordenó a su gabinete iniciar negociaciones directas con el Líbano, con el propósito de buscar el desarme de la agrupación islamita Hezbollah, mientras que la ONU ofreció su ayuda para que las partes lleguen a un acuerdo

“Ante las reiteradas peticiones del Líbano para que se inicien conversaciones directas con Israel, ayer (miércoles) di instrucciones al gabinete para que comenzara las negociaciones directas con el Líbano lo antes posible”, dijo el jefe del gobierno a través de un comunicado.

Indicó que, además del “desarme de Hezbollah”, el diálogo buscará “el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y el Líbano“.

Aseveró también que su país “acoge con satisfacción el llamado del primer ministro del Líbano para desmilitarizar Beirut”.

Horas antes del anuncio, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que Hezbollah “anhela un alto el fuego” tras la intensificación de la ofensiva israelí en el país vecino.

Qué ofreció la ONU luego de la decisión de Netanyahu

Tras conocer los dichos del presidente israelí, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su total respaldo al establecimiento de negociaciones directas entre Israel y Líbano anunciado por Netanyahu.

“La vía diplomática es la única que puede garantizar seguridad para ambos países“, aseveró el vocero de Guterres, Stéphane Dujarric.

El portavoz añadió que la máxima autoridad de la ONU seguirá de cerca el diálogo y que ofreció apoyo técnico o mediación entre Israel y Líbano, en caso de que se le solicite.