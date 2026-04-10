¿Cuándo volverá el ser humano a pisar la Luna?: Estados Unidos y China llevan la delantera

Cuando sean las 20.00 horas en Estados Unidos (y también en Chile) la nave Orión de la misión Artemis II debería estar de vuelta en la Tierra. Está contemplado que la nave que llevó nuevamente a la humanidad a orbitar la Luna se precipite en las costas de San Diego, California.

Tal como lo indica su nombre, Artemis II es la segunda fase del programa espacial de la NASA. En su primera etapa, que fue bautizada como Artemis I, la nave Orión emprendió su viaje a la órbita lunar sin tripulantes.

En esta oportunidad, cuatro astronautas hicieron un viaje que inició el pasado viernes 1 de abril y que el pasado lunes batió un récord: al orbitar por la cara oculta de la Luna, instancia en la que perdieron al comunicación con la Tierra por 40 minutos, se convirtieron en los humanos que más se han alejado de nuestro planeta en la historia.

Para volver a pisar la Luna, tal y como se hizo hace medio siglo con las misiones Apolo, será clave Artemis III. El objetivo, según consigna la NASA en su sitio web, la hazaña no es sólo llegar a la Luna, sino que habitarla a largo plazo y desde allí evaluar futuras misiones a Marte.

Las dificultades de Artemis para llegar a la Luna

Que el ser humano vuelva a pisar la Luna, según los parámetros que maneja el programa Artemis II de la NASA, debiese ocurrir en 2028, antes de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump abandone el poder.

Sin embargo, el éxito de esta fecha límite podría estar en duda debido a que la misión ya ha tenido retrasos. En primera instancia, estaba programado el alunizaje tripulado para 2027, pero tras tener a la NASA sin dirección por casi un año, Trump debió posponer esta llegada. A ello se suma que la Casa Blanca planea recortar en un 25% el presupuesto del que dispone la NASA.

“La NASA está comprometida a lograr lo casi imposible una vez más: regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y llevar a cabo las demás acciones necesarias para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio“, dijo en marzo de 2026, el administrador de la agencia espacial Jared Isaacman.

China y sus planes

La mención al liderazgo en el espacio no es casual, pues otros países como Rusia, India y China tienen sus propios planes para llegar a la Luna. Sin embargo, de este grupo quien lleva la delantera es el gigante asiático.

Pekín se impuso como plazo límite pisar la Luna antes de 2030. Este sería el primer paso para construir una base lunar en conjunto con Rusia en los años siguientes. Para ello, tiene un trecho avanzado: ya cuneta con un sistema de impresión 3D que, ejecutado por robots, puede construir estructuras con la propia arena del suelo lunar.

A diferencia de Estados Unidos, según recoge El País, China no enfrenta bloqueos presupuestarios u otras eventualidades de índole político que puedan alterar el ritmo de su programa espacial.