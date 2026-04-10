La temperatura extrema que soportarán los astronautas del Artemis II en su regreso a la Tierra

La cápsula Orión viajará a unos 40 mil k/h cuando ingrese a la atmósfera terrestre, lo que es 40 veces más rápido que un avión de pasajeros.

SPACE NEWS.

Para las 23:00 horas de Chile (20:00 de California) de este viernes está previsto que amrice en el océano Pacífico el Artemis II, tras completar su misión de 10 días que lo llevó a la Luna y a establecer un nuevo récord de distancia recorrida por el ser humano desde la Tierra.

La tripulación de cuatro astronautas enfrentará algunos desafíos durante su regreso al planeta, pero sin duda que el principal tiene que ver con la temperatura extrema que generará la reentrada de la nave a velocidad hipersónica.

Se estima que la cápsula Orión viajará a 11 kilómetros por segundo (unos 40 mil k/h) cuando llegue a la atmósfera terrestre, lo que es 40 veces más rápido que un avión de pasajeros.

La temperatura extrema que soportará el Artemis II

Tal como ha ocurrido en las anteriores misiones espaciales, la cápsula tendrá que reducir tanto su velocidad como la energía cinética hasta casi cero para que sus paracaídas se puedan desplegar y le permitan amarizar de forma segura.

Pero antes de ello, el Artemis II se estará moviendo a más de 30 veces la velocidad del sonido, por lo que será envuelta por una onda de choque que calentará el aire a su alrededor a unos 10.000 grados Celsius, que es el doble de la temperatura en la superficie del Sol, detalló el medio The Conversation.

Para evitar problemas para la cápsula y los astronautas, la nave cuenta con un sistema de protección térmica con materiales que se instalan en aquellos lugares que soportan las mayores temperaturas.

El diseño permite que Artemis atraviese el aire a esos 10.000 °C, mientras mantiene una temperatura máxima de la superficie del escudo térmico a unos 3.000 grados Celsius.