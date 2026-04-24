“La soberanía recae en el Reino Unido”: Londres descarta que Estados Unidos le quite apoyo por las Malvinas

“El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial”, manifestó al respectio el primer ministro británico, Keir Starmer.

PEXELS.

El primer ministro británico, Keir Starmer, descartó de plano que Estados Unidos (EE.UU.) le quite su respaldo al Reino Unido en torno a la disputa con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas.

Londres reaccionó así al supuesto correo electrónico interno del Pentágono, en el cual se habría mencionado la sugerencia de retirarle su respaldo a Gran Bretaña debido a su decisión de no involucrarse de lleno en la guerra en Irán.

De acuerdo con lo señalado por medios internacionales, la revisión del apoyo diplomático de Washington se referiría a las “posesiones imperiales” europeas de larga data, entre ellas las Islas Malvinas.

Qué dijo Londres sobre apoyo de Estados Unidos por las Malvinas

A través de su vocero, Starmar manifestó que “no podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado“.

“El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, recalcó a continuación.

De acuerdo con lo manifestado por el portavoz, Londres le ha transmitido esa posición “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses“.

Por otra parte, los medios británicos BBC y The Telegraph indicaron que el gobierno recordó que los habitantes de las Malvinas votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, argumento central en la posición de Londres.