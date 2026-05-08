La increíble historia del médico que se fue de vacaciones y hoy atiende a pasajeros con hanta en el crucero MV Hondius

Tras el brote de virus hanta en el barco, el médico titular del crucero presentó síntomas virales, por lo que se lo trasladó a un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica.

CAPTURA DE PANTALLA.

Cuando el pasado 1 de abril el médico estadounidense Stephen Kornfeld embarcó en el crucero MV Hondius en el puerto de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, jamás imaginó que tendría que hacerse cargo de atender a compañeros de viaje infectados con el virus hanta.

Al igual que el resto de los pasajeros, había pagado una cifra millonaria para disfrutar del que, se suponía, sería un viaje de ensueño, que incluía explorar islas remotas y observar ballenas, delfines y pingüinos.

Sin embargo, a semanas de comenzar su travesía, el doctor originario de Oregon debió abandonar los binoculares y el bloqueador solar, para retomar el delantal blanco y la mascarilla.

Es que, tras el brote de virus hanta en el barco, el médico titular del crucero presentó síntomas virales, por lo que se lo trasladó a un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica, donde hasta la actualidad permanece en cuidados intensivos.

Previo a ello, un pasajero de 70 años de Países Bajos había fallecido el 11 de abril, mientras que su esposa también presentó síntomas de los que, posteriormente, se confirmó como una infección del virus hanta.

El pasajero que pasó a ser el médico por el virus hanta

“De alguna manera, terminé desempeñando el papel de médico del barco” afectado por el brote de virus hanta, dijo Kornfeld en la entrevista que le concedió a CNN.

“En un lapso de 12 a 24 horas, quedó claro que había varias personas enfermas y que su estado de salud estaba empeorando“, manifestó sobre la situación con la que se encontró.

Contó que los pacientes presentaban “mucha fiebre, fatiga, enrojecimiento facial, algunos problemas gastrointestinales y dificultad para respirar”.

“En ese momento, ninguno parecía estar gravemente enfermo. Pero el temor con el hantavirus es que se puede pasar de estar gravemente enfermo a estarlo en estado crítico muy rápidamente“, relató.

Por lo mismo, expresó su alivio por el desembarco de los pasajeros enfermos, a los que llevó a hospitales para su debida atención.

Al respecto, el médico recalcó que, en el caso del virus hanta, “la supervivencia depende en gran medida de la capacidad de recibir atención médica crítica en el momento oportuno. En el barco, eso no sería posible“, concluyó.

Por otra parte, la ministra de Salud de España, Mónica García, confirmó este viernes que todos los extranjeros que viajan en el crucero MV Hondius serán repatriados a sus respectivos países cuando lleguen a las Islas Canarias, incluso si presentan síntomas de contagio del virus hanta.