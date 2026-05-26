La nueva pista en la búsqueda de María Ignacia González: fiscal confirma hallazgo de patente de la concejala

En la mañana de este martes, se dio a conocer que los equipos investigativos hallaron pistas materiales detrás de la desaparición de la concejala de Villa Alegre María Ignacia González.

Si bien a inicios de la semana pasada se halló un parachoques en el río Loncomilla, no fue hasta hoy que el Ministerio Público confirmó que este elemento y una patente encontrada corresponden al auto de la concejala de 73 años.

“Hemos encontrado nuevos puntos de interés y en virtud de ello se emprendió la búsqueda el 11 de mayo con buzos de la PDI, que se sumergieron en las proximidades de la balsa del sector norte y ahí fue hallada una patente. Corresponde a la patente delantera del vehículo de la concejala”, relató el fiscal Julio Contardo.

Vehículo podría estar sumergido en el río

Con posterioridad al hallazgo, se excavó en las proximidades de ese punto el 18 y el 19 de mayo, pero no hubo nuevas pistas. En los días siguientes se reanudarán las búsquedas con personal de la PDI y del GOPE de Carabineros en el perímetro de ese sector, donde fue vista por última vez a mediados de junio del año pasado. En esa ocasión, González había salido en ayuda de vecinos afectados por las lluvias.

“Una de las posibilidades es que el vehículo se encuentre en el lugar (…) La patente presenta características de haberse desprendido. Por lo tanto, y también es una hipótesis, la corrosión, el óxido hizo su trabajo y se desprendió. No sabemos cuánto tiempo. Presentaba moho, hongos. Por lo tanto, estaba sumergido desde hace tiempo“, añadió el fiscal.

Consultada por T13 sobre estos nuevos antecedentes, una de las hijas de la concejala, Camila Gallegos, valoró el hallazgo y aseveró: “Igual es un poco extraño. Sabemos que se va a cumplir un año, llevan casi un año en el mismo lugar, y que recién ahora, hace dos semanas, hayan encontrado la patente. Próximamente se vienen fuertes lluvias. Le pedimos al fiscal que sea lo más rápido posible”.