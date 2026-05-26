Frente al alza de los combustibles y la luz: cuál es el sistema de calefacción más económico para tu casa

Estudio comparó ocho de ellos de acuerdo con las tarifas existentes en Santiago, Valparaíso y Concepción.

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A menos de un mes del inicio del invierno, y frente a la baja en las temperaturas y la inminente alza tanto de los combustibles como de la electricidad, uno de los datos que más le interesa conocer a los chilenos es cuáles son los sistemas de calefacción residencial más eficientes y económicos disponibles en el mercado nacional.

Con el propósito de responder a esta pregunta, la Fundación Energía para Todos decidió realizar un estudio de precios, para lo cual comparó ocho de estos sistemas de acuerdo con las tarifas existentes en Santiago, Valparaíso y Concepción.

El trabajo consistió en analizar cuánto cuesta calefaccionar un living de entre 40 y 50 metros cuadrados utilizando distintos combustibles y tecnologías disponibles hoy en Chile.

En concreto, el informe comparó las tarifas del gas natural, gas licuado, kerosene (parafina), electricidad, pellet y leña certificada empleadas con diferentes tecnologías y definiendo las tarifas de calefacción por tramos de una hora.

El sistema de calefacción residencial más económico

De acuerdo con los resultados del estudio, una de las tarifas más altas para calefaccionarse durante un período de una hora corresponde al sistema eléctrico radiante, que varía entre $909 en Santiago y $1.138 en Valparaíso.

Algo menos cuesta el conectivo radiante del gas natural, con costos promedio que van desde los $891 en Santiago a los $886 en Valparaíso.

En el extremo opuesto se encuentra el aire acondicionado eléctrico (12.000 BTU), cuyos costos por hora llegan a $220 en Santiago, $235 en Concepción y $276 en Valparaíso.

Por otra parte, el conectivo radiante de pellet tiene un mismo costo de $243 en las tres ciudades incluidas en el estudio.

Respecto de las estufas que emplean parafina, las de mecha registran un gasto de entre $258 en Concepción y $265 en Santiago, mientras que las de tipo láser varían entre $273 en Concepción y $265 en Santiago.

“Sacando el precio como variable, cada sistema tiene sus pro y contras, por ejemplo, la parafina y el gas licuado generan contaminación intradomiciliaria”, manifestó Javier Piedra, director de la Fundación Energía para Todos y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción.

Revisa a continuación los resultados completos del trabajo sobre los sistemas de calefacción que llevó a cabo la institución.