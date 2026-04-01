Cómo Rusia se convirtió en el inesperado y gran beneficiado por la guerra en Irán

Antes del inicio del conflicto. Moscú se alistaba para aplicar profundos recortes presupuestarios en educación y sanidad para financiar la invasión de Ucrania.

Aunque el inicio de la guerra en Irán pudo parecer una nueva mala noticia para Rusia tras la muerte de su aliado, el ayatolá Jamenei, la detención de Nicolás Maduro y la caída del presidente sirio Bashar al-Asad, con el paso de las semanas la realidad ha cambiado radicalmente para Moscú.

Hace poco más de un mes, y ante el lento progreso de la guerra en Ucrania, los rusos evidenciaban su molestia contra el presidente Vladimir Putin a través de las encuestas, en las que alcanzó su nivel más bajo en los últimos cinco años.

A ello se sumó la irritación que provocó en la población el bloqueo de algunas de las aplicaciones más populares, como WhatsApp, YouTube, y el intento de hacer lo mismo con Telegram.

Por qué Rusia es el gran ganador de la guerra en Irán

Según sostuvo el medio británico The Guardian, antes de que Estados Unidos e Israel dieran inicio a la guerra en Irán, Rusia se alistaba para aplicar profundos recortes presupuestarios en educación y sanidad para financiar la invasión de Ucrania.

En esos momentos, el precio mundial del petróleo era de 72 dólares en promedio, mientras que en la actualidad supera los 100 dólares por barril.

Además del aumento del valor del crudo, el conflicto en Oriente Medio hizo que se levantaran varias de las restricciones al petróleo ruso impuestas tras el inicio de la guerra con Ucrania.

De esta forma, cifras proporcionadas por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) apuntan que en las dos primeras semanas de la guerra en Irán, Rusia recibió 6.000 millones de euros por la venta de sus combustibles fósiles.

De este total, unos 625 millones corresponden exclusivamente al alza que se registró en el precio de los crudos tras el inicio del conflicto.

Según calculó The Financial Times a mediados de marzo, el presupuesto ruso había recibido 150 millones adicionales cada día desde el 28 de febrero.

La guerra en Ucrania

Pero Moscú no solo se ha visto beneficiado por el aumento del precio del petróleo y el levantamiento de las restricciones en su contra, sino también porque, con Estados Unidos centrando sus esfuerzos en Oriente Medio, su apoyo a Ucrania ha pasado a un segundo plano.

De hecho, Zelenski aseguró que Putin quiere una “guerra larga” en Irán porque eso debilita a Kiev, ya que Washington tendría que dedicar menos recursos a su país.

En esa línea, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, les ha ofrecido asesoramiento a los estados del Golfo Pérsico sobre cómo defenderse de los drones enviados por Irán, como parte de una estrategia para mantener su relevancia internacional, apuntan diversos medios.