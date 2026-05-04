Los motivos tras la decisión de Vladimir Putin de reforzar los protocolos de seguridad a su alrededor

Las medidas también se aplican al entorno del presidente ruso, como sus cocineros, fotógrafos y escoltas, entre otros.

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reforzó los protocolos de seguridad a su alrededor, lo que incluye una mayor limitación de sus apariciones públicas, el reforzamiento de la vigilancia de su entorno y la centralización del mando militar desde bunkers subterráneos.

De acuerdo con lo que informó el diario británico Financial Times, en medio de la guerra con Ucrania, tanto el mandatario ruso como su familia “han dejado de acudir a sus residencias habituales en la región de Moscú y en Valda (…) pasando largos periodos en instalaciones seguras”.

Tras citar a “fuentes cercanas a servicios de inteligencia europeos”, el citado medio indicó que las drásticas medidas afectan incluso al entorno de Putin, que incluye a sus cocineros, fotógrafos y escoltas, los que tienen prohibido utilizar transporte público y dispositivos con acceso a internet o telefonía móvil en presencia del jefe de Estado.

Por qué Putin reforzó los protocolos de seguridad

Según se detalló, el operativo de seguridad en torno a Putin también involucra patrullajes caninos y mayores controles de seguridad en los alrededores del Kremlin, ante el temor de potenciales ataques con drones.

El reporte precisa que todo lo anterior se debe a una extrema preocupación sobre su integridad física, además de una creciente inquietud ante la posibilidad de un golpe de Estado.

A lo anterior se suma que, debido al aumento del rechazo de la guerra con Ucrania entre la población civil, también la alarma ante un intento de magnicidio.

Además, las medidas de protección en torno a Putin se expandieron tras el asesinato del teniente general Fanil Sarvarov, el más reciente de varios oficiales rusos caídos en acciones relacionadas con Ucrania.

Todo esto ha provocado que en la actualidad el presidente ruso dedique el “70 % de su tiempo a conducir las operaciones militares y solo el 30 % a asuntos internos o relaciones bilaterales“.