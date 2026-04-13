“Estoy teniendo escalofríos”: la experiencia límite en el lado oscuro de la Luna que recordó el comandante de la Artemis II

De acuerdo con lo manifestado por el astronauta, “las mentes humanas no deberían pasar por lo que acabamos de pasar”.

NASA.

El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, calificó como una experiencia “límite” el paso por el lado oscuro de la Luna, al abordar el viaje más largo realizado por el ser humano en el espacio.

De acuerdo con lo manifestado por el astronauta, “las mentes humanas no deberían pasar por lo que acabamos de pasar“.

“Estoy teniendo escalofríos ahora mismo, solo de pensarlo; me sudan las manos“, recnoció Wiseman al recordar uno de los momentos más impactantes de la misión.

La experiencia “límite” de la misión Artemis II en la Luna

El comandante de la Artemis II se refirió de esa manera al momento en que la nave Orion empezó a transitar por el lado oscuro de la Luna y comenzó el eclipse terrestre, hasta que los tripulantes dejaron de ver por completo el planeta.

Aquello generó, además, una total interrupción de las comunicaciones con el centro de control de la NASA en Houston por un lapso de 31 minutos.

Reid Wiseman contó que junto a Victor Glover, Christina Koch y el astronauta canadiense Jeremy Hansen decidieron detener sus actividades para reflexionar sobre lo que estaban viviendo.

“Los cuatro nos tomamos un momento“, relató, y planteó que en esos instantes al cerebro humano le cuesta procesar en tiempo real lo que están viendo los ojos. Solo después de ello retomaron sus tareas a bordo de la nave.

Tras la exitosa misión Artemis II, la Artemis III está prevista para llevarse a cabo durante 2027, mientras que la Artemis IV, que en principio llevará a los astronautas que alunizarán en el satélite, se programó para 2028.