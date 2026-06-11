Estados Unidos no descarta operación para capturar a Díaz-Canel como lo hizo con Maduro

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseveró que Washington aún espera establecer una relación positiva con los líderes de Cuba.

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió a Cuba que no intente adquirir armas que puedan alcanzar territorio norteamericano o la base naval en Guantánamo, a la vez que no descartó una eventual operación militar para capturar al presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, como hizo con Nicolás Maduro.

Así lo manifestó el jefe del Pentágono durante su visita a Guantánamo, oportunidad en la cual llamó a los militares estadounidenses estacionados allí a estar listos para “cualquier contingencia“.

“Sería imprudente por parte del gobierno de Cuba intentar adquirir u obtener acceso a los tipos de armas que podrían alcanzar esta base o el territorio estadounidense”, dijo Hegseth, quien precisó que aquello provocaría “el tipo de confrontación que no solo no desean, sino que no podrían soportar“.

No obstante, el funcionario de la administración Trump también aseveró que Washington aún espera establecer una relación positiva con los líderes de Cuba.

La opción de Estados Unidos de capturar a Díaz-Canel

Con posterioridad, Pete Hegseth se dirigió al Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, donde fue consultado si el gobierno de Estados Unidos tiene en mente implementar una operación militar para capturar al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tal como lo hizo con Nicolás Maduro en Venezuela.

Al responder la pregunta, el secretario de Guerra manifestó que en la actualidad “todas las opciones están sobre la mesa“.

“Tenemos opciones por todos lados”, le dijo Hegseth a los medios sobre si se contempla un operativo de “capturar y matar” a Díaz-Canel.

“Todo lo que diría es: opciones, opciones, opciones. Nuestro trabajo es presentar opciones en diferentes escalas, dependiendo de a dónde quiere ir el comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos“, sostuvo.

“En nuestro edificio, literalmente nos ganamos la vida planificando. Así que, aparte del Pentágono, nadie planifica mejor que el Comando Central de Estados Unidos“, concluyó.