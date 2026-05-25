Dos tercios de Cuba están sin luz este lunes: los devastadores efectos de los apagones en la salud mental

Según el gobierno cubano, la actual situación es “crítica”, ya que solo en la capital, La Habana, los apagones pueden superar las 22 horas cada día.

CUBANET.

Una nueva jornada de prolongados apagones vivirá otra vez este lunes Cuba, y la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) anunció que el corte del suministro afectará al 66 % del país.

La información se confirmó la misma jornada en la que se conocieron los resultados de un estudio publicado por la revista científica Social Science & Medicine, en el que se confirmó que la crisis energética en la isla está generando “consecuencias adversas para la salud mental” de sus habitantes.

De acuerdo con lo manifestado por el gobierno cubano, la actual situación es “crítica”, ya que solo en la capital, La Habana, los apagones pueden superar las 22 horas cada día.

Según los reportes de la prensa extranjera acreditada en ese país, la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero estadounidense hace que los motores de generación -responsables del 40 % de la generación- estén completamente parados.

En concreto, este lunes, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica no están operativas por averías o mantenimientos, entre ellas la central Antonio Guiteras, la mayor unidad del país.

Se estima que para cubrir sus necesidades energéticas, Cuba requiere de alrededor de 100.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales solo 40.000 provienen de su producción nacional.

Apagones y sus efectos en la salud mental entre los cubanos

Por otra parte, el estudio realizado por especialistas de Cuba y Estados Unidos mediante una encuesta transversal en línea reveló que los apagones prolongados en Cuba están asociados a niveles extremadamente severos de depresión, ansiedad y estrés en la población adulta.

El hallazgo más relevante indica que no es solo la duración o frecuencia de los cortes lo que más daña la salud mental, sino la disrupción que generan en la vida cotidiana, apuntó la revista especializada.

Además, los apagones desencadenan lo que los investigadores llaman “espirales de pérdida”, que se manifiestan a través del deterioro de alimentos, alteraciones del sueño, tensión económica y conflictos interpersonales que ahondan el estrés crónico.

“Los apagones prolongados en Cuba están asociados a consecuencias adversas para la salud mental, particularmente cuando se interrumpe el funcionamiento diario, lo que pone de relieve la inestabilidad energética como un problema crítico de salud pública“, concluyó el trabajo.

La encuesta sobre la que se basó el análisis de los especialistas se llevó a cabo entre julio y noviembre de 2025 y en ella tomaron parte 415 adultos cubanos.