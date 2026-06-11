La iniciativa busca fortalecer la actividad económica en las zonas limítrofes, impulsar el turismo y generar nuevas oportunidades comerciales en regiones fronterizas.

El Gobierno de Argentina oficializó una modificación al régimen de tiendas libres de impuestos, conocidas internacionalmente como free shops o duty free, que permitirá su instalación en pasos fronterizos terrestres habilitados del país como es el caso de Los Libertadores con la frontera chilena.

La medida fue establecida mediante el Decreto 436, publicado recientemente en el Boletín Oficial, mediante el cual se incorporó a la legislación argentina una normativa del Mercosur vigente desde 2018.

La iniciativa busca fortalecer la actividad económica en las zonas limítrofes, impulsar el turismo y generar nuevas oportunidades comerciales en regiones fronterizas.

Paso Los Libertadores podría tener su primer duty free: Argentina autoriza tiendas libres de impuestos en fronteras terrestres

Hasta ahora, este tipo de establecimientos operaban principalmente en aeropuertos y puertos internacionales, además de algunos casos puntuales como Puerto Iguazú y Ushuaia. Con la nueva normativa, el modelo podrá extenderse a cruces terrestres estratégicos.

Según medios locales, uno de los principales candidatos para albergar estas tiendas es el Sistema Integrado Cristo Redentor, corredor internacional que conecta la Región de Valparaíso con la provincia de Mendoza y que concentra gran parte del flujo terrestre entre Chile y Argentina.

El decreto establece que los free shops sólo podrán funcionar en pasos fronterizos oficialmente habilitados o en sectores donde exista capacidad para realizar controles aduaneros adecuados. En ese sentido, el Gobierno aclaró que “resulta necesario que la instalación y funcionamiento de las tiendas libres de impuestos se realice exclusivamente en pasos fronterizos habilitados o en ámbitos en los cuales resulte posible ejercer el control aduanero correspondiente a las operaciones alcanzadas por el régimen de equipaje”.

Cómo funcionarán las compras del duty free en el Paso Los Libertadores

Las ventas estarán dirigidas exclusivamente a viajeros que ingresen o salgan de Argentina. Los productos adquiridos deberán destinarse a uso personal y no podrán utilizarse con fines comerciales o industriales.

Las compras quedarán sujetas al régimen de equipaje vigente, lo que implica que continuarán aplicándose los límites de franquicia, montos permitidos y condiciones tributarias ya contempladas por la legislación aduanera argentina.

Junto a ello, para que una tienda pueda operar será necesaria una doble autorización. Por una parte, el Ministerio de Economía deberá otorgar la habilitación comercial correspondiente y, por otra, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá la responsabilidad de aprobar su funcionamiento desde el punto de vista aduanero.

Además, las autoridades argentinas señalaron que las concesiones deberán adjudicarse mediante procedimientos “competitivos, objetivos y transparentes”.