Aduanas refuerza paso Los Libertadores y solo los últimos dos días cruzaron 3 mil autos al país

Pese a operar 24 horas, el Paso Los Libertadores registró esperas de hasta cuatro horas debido al alto flujo de turistas argentinos, con filas de vehículos que alcanzaron los cinco kilómetros y más de 3.100 autos movilizados durante el fin de semana.

Enero es un mes clave para las vacaciones de los argentinos, situación que volvió a evidenciarse este lunes en el Paso Los Libertadores. Pese a que el complejo fronterizo se encuentra habilitado las 24 horas por temporada estival, durante esta jornada se registraron demoras superiores a las cuatro horas para el cruce de vehículos desde Argentina hacia Chile, de acuerdo a reportes de medios Allende Los Andes.

El control en el Sistema Integrado Cristo Redentor vio ralentizada su atención debido al alto flujo de automóviles provenientes de Mendoza con destino a la zona de Los Andes. Ya a las 8:20 horas, sitios de información de tráfico vehicular de la provincia trasandina reportaban esperas que superaban las tres horas para ingresar al país. Pasado el mediodía, los tiempos de espera aumentaron a más de cuatro horas, con filas de vehículos que alcanzaban los cinco kilómetros.

El delegado presidencial de Los Andes, Cristian Aravena comentó a EL DÍNAMO que existe un plan de contingencia. “Hemos visto un aumento de flujo pero no aún a los niveles del año pasado. Hay tiempos de espera pero que no sobrepasan las dos horas y media a tres horas y estamos funcionando en base a todos los servicios con aumento en las dotaciones para atender de mejor forma a los turistas”.

Recomendaciones y advertencia por fraudes

Ante este escenario, la Unidad de Pasos Fronterizos reiteró una serie de recomendaciones para quienes viajan a Chile, entre ellas llegar a los puntos de control con la declaración jurada del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) previamente realizada en línea.

No obstante, la autoridad advirtió sobre la existencia de sitios fraudulentos que redirigen a páginas no oficiales. En ese sentido, recalcó que el trámite solo debe realizarse en el sitio oficial ingresoachile.cl y que es completamente gratuito.

“Previo a la llegada al Complejo Los Libertadores, algunos usuarios han denunciado que personas ofrecen realizar el trámite online, redirigiendo a un sitio web falso donde, tras completar el formulario, se solicita un pago. Este sitio es un fraude”, alertó la autoridad.

Balance y estado del paso

De acuerdo con los reportes enviados a EL DÍNAMO, durante el sábado y domingo se movilizaron por el Paso Los Libertadores un total de 3.140 vehículos y 98 buses de pasajeros.

La información más reciente, correspondiente a las 15:50 horas de este lunes 5 de enero, indicaba que en el Paso Sistema Integrado Cristo Redentor el tiempo promedio de espera era de dos horas para autos, tránsito expedito para buses y una fila de camiones que se extendía hasta el complejo antiguo.

En cuanto a la atención operativa, se reportaban:

8 puntos PDI para autos

4 puntos PDI para buses

6 puntos PDI mixtos

Atención de camiones en 8 calzos, incluidas cargas peligrosas

Dotación de funcionarios por servicio

Aduanas: 45 funcionarios (con 5 refuerzos durante la jornada)

45 funcionarios (con 5 refuerzos durante la jornada) SAG: 42 funcionarios

42 funcionarios PDI: 43 funcionarios, con refuerzo

43 funcionarios, con refuerzo Brigada Canina Aduanas: 3 funcionarios

3 funcionarios Brigada Canina SAG: 9 funcionarios

Asimismo, a las 11:40 horas se incorporaron cinco funcionarios adicionales de Aduanas, lo que permitió habilitar la segunda ala del patio de autos en el quinto piso del complejo.