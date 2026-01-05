Secciones
Aduanas refuerza paso Los Libertadores y solo los últimos dos días cruzaron 3 mil autos al país

Pese a operar 24 horas, el Paso Los Libertadores registró esperas de hasta cuatro horas debido al alto flujo de turistas argentinos, con filas de vehículos que alcanzaron los cinco kilómetros y más de 3.100 autos movilizados durante el fin de semana.

Foto del editor Natalia Saavedra
Natalia Saavedra

Enero es un mes clave para las vacaciones de los argentinos, situación que volvió a evidenciarse este lunes en el Paso Los Libertadores. Pese a que el complejo fronterizo se encuentra habilitado las 24 horas por temporada estival, durante esta jornada se registraron demoras superiores a las cuatro horas para el cruce de vehículos desde Argentina hacia Chile, de acuerdo a reportes de medios Allende Los Andes.

El control en el Sistema Integrado Cristo Redentor vio ralentizada su atención debido al alto flujo de automóviles provenientes de Mendoza con destino a la zona de Los Andes. Ya a las 8:20 horas, sitios de información de tráfico vehicular de la provincia trasandina reportaban esperas que superaban las tres horas para ingresar al país. Pasado el mediodía, los tiempos de espera aumentaron a más de cuatro horas, con filas de vehículos que alcanzaban los cinco kilómetros.

El delegado presidencial de Los Andes, Cristian Aravena comentó a EL DÍNAMO que existe un plan de contingencia. “Hemos visto un aumento de flujo pero no aún a los niveles del año pasado. Hay tiempos de espera pero que no sobrepasan las dos horas y media a tres horas y estamos funcionando en base a todos los servicios con aumento en las dotaciones para atender de mejor forma a los turistas”.

Recomendaciones y advertencia por fraudes

Ante este escenario, la Unidad de Pasos Fronterizos reiteró una serie de recomendaciones para quienes viajan a Chile, entre ellas llegar a los puntos de control con la declaración jurada del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) previamente realizada en línea.

No obstante, la autoridad advirtió sobre la existencia de sitios fraudulentos que redirigen a páginas no oficiales. En ese sentido, recalcó que el trámite solo debe realizarse en el sitio oficial ingresoachile.cl y que es completamente gratuito.

“Previo a la llegada al Complejo Los Libertadores, algunos usuarios han denunciado que personas ofrecen realizar el trámite online, redirigiendo a un sitio web falso donde, tras completar el formulario, se solicita un pago. Este sitio es un fraude”, alertó la autoridad.

Balance y estado del paso

De acuerdo con los reportes enviados a EL DÍNAMO, durante el sábado y domingo se movilizaron por el Paso Los Libertadores un total de 3.140 vehículos y 98 buses de pasajeros.

La información más reciente, correspondiente a las 15:50 horas de este lunes 5 de enero, indicaba que en el Paso Sistema Integrado Cristo Redentor el tiempo promedio de espera era de dos horas para autos, tránsito expedito para buses y una fila de camiones que se extendía hasta el complejo antiguo.

En cuanto a la atención operativa, se reportaban:

  • 8 puntos PDI para autos
  • 4 puntos PDI para buses
  • 6 puntos PDI mixtos
  • Atención de camiones en 8 calzos, incluidas cargas peligrosas

Dotación de funcionarios por servicio

  • Aduanas: 45 funcionarios (con 5 refuerzos durante la jornada)
  • SAG: 42 funcionarios
  • PDI: 43 funcionarios, con refuerzo
  • Brigada Canina Aduanas: 3 funcionarios
  • Brigada Canina SAG: 9 funcionarios

Asimismo, a las 11:40 horas se incorporaron cinco funcionarios adicionales de Aduanas, lo que permitió habilitar la segunda ala del patio de autos en el quinto piso del complejo.

