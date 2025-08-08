¡Cuidado turistas! Detectan fraude en línea en el paso fronterizo Los Libertadores

A pocos días del fin de semana largo por el feriado del 15 de agosto, advierten sobre estafas a turistas en el paso Los Libertadores

La Unidad de Pasos Fronterizos lanzó una advertencia sobre una estafa dirigida a quienes planean viajar hacia Argentina por el Complejo Fronterizo Los Libertadores durante el próximo fin de semana largo.

Según informaron, se han recibido denuncias de viajeros que han sido contactados por personas que ofrecen gestionar anticipadamente la declaración jurada obligatoria para entrar o salir del país.

De acuerdo a la entidad, los delincuentes derivan a los usuarios a un sitio web falso, donde, tras completar un formulario, se les solicita un pago que no tiene ningún tipo de validez.

Ante esta situación, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) recordó que el trámite oficial debe realizarse exclusivamente a través de su sitio web al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ.

Asimismo recordaron que el trámite es completamente gratuito y no requiere ayuda de terceros. Además, aclararon que ningún funcionario está autorizado a completar este formulario fuera del complejo fronterizo.

¿Qué es la declaración jurada para cruzar por Los Libertadores?

La declaración jurada para cruzar por el Paso Fronterizo Los Libertadores es un formulario obligatorio que deben completar las personas que ingresan a Chile con el objetivo de informar si portan productos de origen animal o vegetal, los cuales podrían representar un riesgo para la sanidad agropecuaria del país.

Recomendaciones del SAG: