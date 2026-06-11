Qué hay tras la decisión de Donald Trump de impedir el encuentro entre Petro y el alcalde de Nueva York

La elección presidencial en Colombia reavivó los enfrentamientos entre los mandatarios, tras el apoyo de Washington al opositor Abelardo de la Espriella.

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La administración de Donald Trump impidió el encuentro que tenían programado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, de acuerdo con lo reportado por el diario The Washington Post (TWP).

Según indicó el citado medio, aunque el mandatario sudamericano tenía contemplado en su agenda el encuentro con la máxima autoridad de la ciudad estadounidense, el Ejecutivo norteamericano intervino activamente para evitar que se concretara.

El presidente colombiano, que finaliza su mandato en agosto, viajó a Nueva York para tomar parte en diversos eventos diplomáticos, a raíz de la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad de la ONU.

Por qué Trump impidió el encuentro entre Petro y el alcalde

En septiembre del año pasado, Estados Unidos le revocó la visa a Petro, luego de que llamó a los soldados de ese país a desobedecer a Trump, aunque luego, en marzo pasado, ambos conversaron y mejoraron las relaciones.

No obstante, los dos mandatarios se enfrentaron nuevamente en los últimos días, debido al apoyo explícito de Trump al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, quien se enfrenta al oficialista Iván Cepeda.

El reporte de TWP indicó que un funcionario del Departamento de Estado explicó que la visita de Petro y una reunión con Mamdani violaría las restricciones del visado para este viaje.

En tanto, desde Bogotá se apuntó que funcionarios del Ejecutivo colombiano entendieron que tras la decisión de la administración norteamericana existía una advertencia en cuanto a que Petro podría ser detenido si decidía seguir adelante con la reunión prevista con Zohran Mamdani.

Según mostró en su cuenta de X, el jefe de Estado colombiano ya conoció a Mamdani cuando el socialista todavía no se había transformado en el alcalde de Nueva York.