Los tuits de Petro sobre la protesta estudiantil en Chile: “Eligieron a Kast y otra vez la guerra violenta contra la juventud”

El presidente colombiano aludió a la protesta convocada por la Confech y criticó que Kast haya decidido “desmontar todas las conquistas sociales del progresismo”.

La protesta convocada por la Confederación Estudiantil de Chile (Confech) realizada el miércoles en Santiago llegó a ojos del mandatario colombiano Gustavo Petro, quien se encargó de aludir a ella mediante una serie de publicaciones en su cuenta de X.

La movilización tenía por objeto manifestar el rechazo hacia la ley “Escuelas Protegidas” impulsada por el Gobierno, así como a los recortes presupuestarios que pretende materializar y la megarreforma que se tramitará en el Senado.

Más de cuatro mil personas se congregaron en Plaza Italia ayer, pese a que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana había autorizado la manifestación solo en el tramo entre las estaciones Los Héroes y Ecuador. Hacia el final de la jornada, según el reporte entregado por las autoridades, se contabilizaron 35 detenidos, tres civiles y tres carabineros lesionados. Una de las más afectadas fue una mujer adulta, estudiante de la Universidad de Chile, que sufrió fracturas en la cabeza y cuya foto fue una de las más graves de la jornada.

“Elegido Kazt (sic) en Chile, decidió desmontar todas las conquistas sociales del progresismo. En vez de subir impuestos a los ricos empezó a debilitar el presupuesto de la educación. Así está Chile ahora”; dijo Petro en alusión a su homólogo chileno. “Eligieron a Kazt (sic) y otra vez la guerra violenta contra la juventud en Chile”, continuó en otro tuit.

“Otra vez en Chile. Algunos les encanta ver a los jóvenes sangrar y morir sin pensar que pueden ser sus hijos”, añadió más tarde. Petro también expresó en otra publicación que desea que “ojalá en Colombia no vuelva a pasar esto que pasó con (Iván) Duque y ahora vuelve a Chile. Ojalá, Dios y las energías de la vida impidan que mi país caiga de nuevo bajo los espectros de la muerte que lo llenaron de sangre. Ojalá la vida y la bandera nacional libre y soberana nos guíen ahora y en los años por venir”.

“Dijo Kazt (sic), el hoy presidente de Chile, que disminuiría el Estado y resulta que el Estado es la única garantía de los derechos del pueblo“, mencionó.

Luego ante un video de violencia policial registrado en el estallido social, aseveró: “Esto no lo he permitido en mi país, he logrado que la policía nacional recupere mucho de su prestigio perdido y respete los derechos y las libertades de todos los ciudadanos sin excepción. En Chile ya pasa esto, otra vez”.