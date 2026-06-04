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Los tuits de Petro sobre la protesta estudiantil en Chile: “Eligieron a Kast y otra vez la guerra violenta contra la juventud”

El presidente colombiano aludió a la protesta convocada por la Confech y criticó que Kast haya decidido “desmontar todas las conquistas sociales del progresismo”.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

La protesta convocada por la Confederación Estudiantil de Chile (Confech) realizada el miércoles en Santiago llegó a ojos del mandatario colombiano Gustavo Petro, quien se encargó de aludir a ella mediante una serie de publicaciones en su cuenta de X.

La movilización tenía por objeto manifestar el rechazo hacia la ley “Escuelas Protegidas” impulsada por el Gobierno, así como a los recortes presupuestarios que pretende materializar y la megarreforma que se tramitará en el Senado.

Más de cuatro mil personas se congregaron en Plaza Italia ayer, pese a que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana había autorizado la manifestación solo en el tramo entre las estaciones Los Héroes y Ecuador. Hacia el final de la jornada, según el reporte entregado por las autoridades, se contabilizaron 35 detenidos, tres civiles y tres carabineros lesionados. Una de las más afectadas fue una mujer adulta, estudiante de la Universidad de Chile, que sufrió fracturas en la cabeza y cuya foto fue una de las más graves de la jornada.

“Elegido Kazt (sic) en Chile, decidió desmontar todas las conquistas sociales del progresismo. En vez de subir impuestos a los ricos empezó a debilitar el presupuesto de la educación. Así está Chile ahora”; dijo Petro en alusión a su homólogo chileno. “Eligieron a Kazt (sic) y otra vez la guerra violenta contra la juventud en Chile”, continuó en otro tuit.

“Otra vez en Chile. Algunos les encanta ver a los jóvenes sangrar y morir sin pensar que pueden ser sus hijos”, añadió más tarde. Petro también expresó en otra publicación que desea que “ojalá en Colombia no vuelva a pasar esto que pasó con (Iván) Duque y ahora vuelve a Chile. Ojalá, Dios y las energías de la vida impidan que mi país caiga de nuevo bajo los espectros de la muerte que lo llenaron de sangre. Ojalá la vida y la bandera nacional libre y soberana nos guíen ahora y en los años por venir”.

Dijo Kazt (sic), el hoy presidente de Chile, que disminuiría el Estado y resulta que el Estado es la única garantía de los derechos del pueblo“, mencionó.

Luego ante un video de violencia policial registrado en el estallido social, aseveró: “Esto no lo he permitido en mi país, he logrado que la policía nacional recupere mucho de su prestigio perdido y respete los derechos y las libertades de todos los ciudadanos sin excepción. En Chile ya pasa esto, otra vez”.

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