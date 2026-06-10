Colombia: qué implica la “suspensión provisional” del presidente Petro que ordenó una comisión de la Cámara

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que dicha instancia no tiene la competencia para tomar una medida de esa naturaleza.

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La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la medida cautelar de suspensión del cargo al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

De acuerdo con lo reportado por la prensa de ese país, la medida permanecería en vigencia hasta el 21 de junio, cuando se llevará a cabo el balotaje entre el opositor Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda.

La congresista, que es miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, argumentó que puede ordenar la suspensión provisional del Mandatario “siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación“.

Planteó, además, que decidió suspender al mandatario porque la intervención en política está tipificada “como falta gravísima” y “por la jerarquía del disciplinable y la trascendencia de la presunta falta”, a la vez que ratificó que “no procede recurso” contra la decisión.

Arizabaleta dio a conocer la medida en momentos en que Petro se encuentra de visita en Nueva York, donde hoy intervendrá en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Los cuestionamientos a la suspensión de Petro

Si se concreta la medida, Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, una potestad que, según los expertos constitucionales, solo tiene el Senado y no la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Contrario a lo que se esperaría, algunos de los principales cuestionamientos a la suspensión del mandatario no provinieron desde el oficialismo, sino de la oposición, que calificó la medida como una “puesta en escena” o una estrategia de cara al balotaje del 21 de junio.

Es que, según se planteó, la decisión, tomada por una parlamentaria del partido del jefe de Estado, podría abrirle la posibilidad al presidente Petro de participar mucho más de lleno en la campaña a favor del candidato de su proyecto, Iván Cepeda. Esto porque lo liberaría de las restricciones que conlleva su cargo.

Desde el Ejecutivo, en tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que dicha comisión no tiene competencia para suspender del cargo al presidente Gustavo Petro.

“Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente. Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante“, precisó el secretario de Estado.