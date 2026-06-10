Justicia brasileña da portazo a chileno detenido por insultos racistas: seguirá en la cárcel

En mayo, Germán Naranjo intentó abrir la puerta de un avión y cuando se lo impidieron insultó al personal de forma racista.

Casi un mes lleva detenido en Brasil Germán Naranjo (51) tras proferir insultos racistas contra un tripulante de cabina en un vuelo de LATAM que iba desde São Paulo a Frankfurt.

Fue durante la madrugada del 11 de mayo que el ingeniero chileno intentó abrir la puerta del avión mientras éste se encontraba en pleno vuelo. Luego de que los funcionarios a bordo frustraran este intento, Naranjo imitó a simios para insultarlos y los atacó verbalmente aludiendo a su color de piel y a su orientación sexual. Todo quedó registrado en un video que se difundió en los días siguientes en redes sociales.

Según el relato de la fiscalía brasileña, Naranjo había insultado de forma racista también al personal de limpieza, amenazó de muerte a los agentes policiales que lo detuvieron y ejerció resistencia contra el arresto. Por estos cargos, arriesga hast 16 años de cárcel.

Su defensa ha acusado una exageración en el relato de la fiscalía y ha planteado que los insultos tienen su origen en un episodio psicótico. De todas maneras, Naranjo ha intentado revertir la prisión preventiva en la que se encuentra. Pero, de acuerdo, con lo revelado por Meganoticias esta jornada, no tuvo éxito.

El Tribunal Superior de Justicia al que recurrió la defensa de Naranjo rechazó el recurso de amparo con el que buscaba cumplir la medida cautelar de forma domiciliaria o en un centro psiquiátrico. El fallo no se pronuncia sobre la culpabilidad ni la inocencia del chileno, ni tampoco de su estado mental, sino que se limitó a aludir a que no les corresponde revisar la medida cautelar cuando el tribunal de origen no se ha pronunciado sobre el fondo de la denuncia.