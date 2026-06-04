De amenazas a injuria racial: todos los cargos que presentó el Ministerio Público de Brasil contra Germán Naranjo

El exejecutivo de la empresa Landes permanece detenido sin fianza tras su arresto el pasado 15 de mayo en el aeropuerto de Guarulhos, de Sao Paulo.

CAPTURA.

Cinco son los cargos que presentó el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil contra el ciudadano chileno Germán Naranjo Maldini, quien permanece arrestado en ese país desde el pasado 15 de mayo.

El exejecutivo de la empresa Landes fue detenido en el aeropuerto de Guarulhos, de Sao Paulo, cuando regresaba desde Alemania en un vuelo de Latam.

Fue precisamente esa aerolínea la que presentó la denuncia contra el chileno, tras un incidente ocurrido a bordo de uno de sus aviones el 11 de mayo, cuando Naranjo intentó forzar una de las salidas de emergencia y, luego de ser controlado por la tripulación, le profirió insultos y frases racistas y homofóbicas a uno de ellos.

Los cinco cargos contra Germán Naranjo en Brasil

De acuerdo con lo resuelto por el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil, Germán Naranjo tendrá que responder ante los tribunales por un total de cinco delitos.

La Fiscalía detalló que estos son:

Poner en peligro la seguridad del transporte aéreo

Insultos racistas a los empleados de la aerolínea (injuria racial)

Amenazas dirigidas a los agentes de la Policía Federal que lo abordaron

Desacato

Resistencia a la autoridad.

En Brasil existen duras penas para el delito de racismo y, desde 2019, la Corte Suprema lo equiparó a la homofobia y la transfobia, lo que afectaría directamente al chileno detenido.

Además, en 2023 en ese país se equiparó la injuria racial al delito de racismo y se endurecieron las sanciones legales.

Cabe recordar que durante el vuelo del 11 de mayo que lo trasladó a Frankfurt, Germán Naranjo emitió ofensas racistas y homofóbicas contra un miembro de la tripulación.

En aquella ocasión calificó de “gay” a uno de ellos y dijo que aquello era un problema para él, además de tratarlo de “mono”, mientras realizaba gestos que imitaban a ese animal. Además, dijo que se trataba de un “negro” y afirmó que “olía a brasileño”.

Según recordó el medio brasileño Globo, antes de ser detenido, Naranjo se encontraba en la sala VIP de Latam en el aeropuerto de Guarulhos, donde poco antes había proferido más insultos, también de carácter racista, dirigidos a las camareras y a un auxiliar de limpieza que trabajaba allí.