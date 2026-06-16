“Estoy desesperada”: la chilena embarazada en Vietnam que enfrenta un complejo escenario migratorio

La mujer ha viralizado su caso en redes sociales mientras busca apoyo para poder regresar a Chile en medio de la incertidumbre.

Una ciudadana chilena identificada como Yess Lagos vive una compleja situación en Vietnam, ya que se encuentra embarazada y teme no poder salir del país junto a su hija una vez que nazca, debido a trabas administrativas y limitaciones económicas.

A través de redes sociales, la mujer relató con angustia el escenario que enfrenta a pocos días de su parto. “Estoy desesperada. Si hubiese sabido antes cómo era todo, obviamente no lo hago”, expresó, afirmando que no contaba con información previa sobre los procedimientos migratorios posteriores al nacimiento.

La chilena embarazada en Vietnam que enfrenta un complejo escenario migratorio

La joven explicó que su situación se ha visto agravada por su condición de salud y la falta de seguro médico. “Soy turista, no tengo seguro médico. Estoy en Vietnam y prácticamente me siento en una prisión”, señaló, agregando que su única alternativa sería abandonar el país antes del parto, algo que no puede costear. “La única plata que tengo es para que nazca y nada más. No tengo nada de plata”, afirmó.

En una segunda publicación, Lagos insistió en las dificultades que enfrenta para regresar a Chile junto a su hija. “Me parece ilógico que, como turista, mi visa se vence en un mes y pueda salir del país y ¿a mi hija qué? ¿Se la dejo a los vietnamitas? Eso me parece ilógico”, cuestionó, señalando además que ha recibido principalmente orientación del consulado. “Hablé con el consulado, la única ayuda que ellos te dan es orientarte sobre cómo lo puedes hacer. Tampoco está mucho en sus manos”, indicó.

Desde la Cancillería, en tanto, informaron que el Consulado de Chile en Hanói ha mantenido contacto con la ciudadana desde febrero y que se le han explicado las implicancias migratorias y sanitarias de su situación, además de recomendarle regresar al país cuando ello fuera posible.

En paralelo, la joven ha insistido en que su mayor preocupación es poder salir de Vietnam junto a su hija una vez que nazca. “No sé a quién más pedir ayuda, pero si tengo que mover cielo, mar y tierra para buscar ayuda lo voy a hacer porque estoy desesperada”, afirmó en uno de sus registros difundidos en TikTok.

Asimismo, reiteró las dificultades económicas que enfrenta en el país asiático, asegurando que no cuenta con recursos suficientes para costear su retorno. “Me quiero ir de acá, me quiero ir. Lo único que tengo en mi mente es salir de Vietnam y poder sacar a mi hija de acá”, sostuvo, mientras espera resolver su situación antes del nacimiento.