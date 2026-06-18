VIDEO – Trump valoró la firma del acuerdo de paz con Irán y calificó de “envidiosos o estúpidos” a quienes lo critican

El documento ordena el fin inmediato y permanente “de las operaciones militares en todos los frentes”, incluido el Líbano.

CASA BLANCA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que firmó el acuerdo provisional que extiende su alto el fuego con Irán y cuestionó con dureza a quienes lo criticaron.

“Lo firmé en Versalles, lo acabo de firmar“, manifestó el mandatario norteamericano la noche del miércoles, tras compartir una cena con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, admitió que el presidente Masud Pezeshkián firmó de manera digital el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

El documento ordena el fin inmediato y permanente la “de las operaciones militares en todos los frentes“, incluido el Líbano, y también que Estados Unidos pondrá fin “a todo tipo de sanciones” contra Irán.

Trump valoró el acuerdo con Irán y cuestionó a quienes lo critican

A primeras horas de este jueves, Donald Trump valoró positivamente la forma del acuerdo con Irán, y destacó que “la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando“.

Así lo manifestó el presidente estadounidense a través de su red Truth Social, en la que también criticó con dureza a quienes cuestionan que el documento que firmó entrega demasiadas concesiones a Teherán.

“Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando, o son envidiosos, gente mala o estúpidos“, escribió en la plataforma.