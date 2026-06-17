Cómo el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos está golpeando a Donald Trump

Seguidores del MAGA y los denominados “halcones”, han mostrado reparos hacia varios puntos del acuerdo. El director de la CIA, incluso, planteó que tienen serias dudas de que Irán cumpla con su parte en el tema nuclear.

Luego de más de cuatro meses de guerra Estados Unidos e Irán parecen avanzar hacia una pausa temporal duradera del conflicto al haber llegado a un acuerdo de paz. Pese a que el contenido completo del memorándum no había trascendido de forma íntegra hasta este miércoles, algunos puntos revelados a medios estadounidenses e iraníes comenzaron a enardecer los ánimos tanto en los adherentes como en los opositores a Donald Trump.

Una dura editorial del New York Times, el diario más influyente de Estados Unidos, calificó el resultado del entendimiento entre Washington y Teherán como una “humillante degradación para Trump y el país que dirige”.

Según describe el medio de tendencia progresista, pocas de las ambiciones de Trump, como su insinuación de cambiar el régimen iraní o desmantelar su estructura nuclear, fueron recogidas en el acuerdo. Es más, ahora con la reapertura del estrecho de Ormuz, cuyo cierre derivó en un alza internacional del petróleo, consiguió que los líderes iraníes ahora entiendan que “tienen un arma económica poderosa”. Al hacer un balance del conflicto, situaron a Irán como “el ganador estratégico”, pues demostró que el régimen puede sobrevivir a oleadas de ataques de Estados Unidos e Israel, y que el resto del mundo “parece no dispuesto a usar la fuerza militar” para reabrir el citado paso marítimo.

Los halcones que comenzaron a presionar a Trump

Pese a que se han cuidado de criticar directamente a Trump, los halcones —aquellos funcionarios o adherentes de línea más dura— y seguidores del movimiento MAGA han salido a expresar su disconformidad con el acuerdo de paz.

En particular, la parte que involucra el desbloqueo de fondos iraníes congelados es una de las más criticadas, así como la supuesta falta de certezas para que Irán cumpla con no desarrollar ni adquirir armamento nuclear, según recoge The Wall Street Journal.

Entre quienes han sido críticos se encuentran el general retirado Jack Keane y el exredactor de discursos de George W. Bush, Marc Thiessen, quienes han a asesorado a Trump durante la guerra. Otros seguidores del movimiento MAGA, como los podcasters Tucker Carlson y Megyn Kelly, calificaron el conflicto bélico como una traición a la política exterior “Estados Unidos primero” que solo favoreció a Israel. A su vez, el presentador de radio conservador, Erick Erickson, tildó el acuerdo como “una rendición estadounidense” y columnistas israelíes también se han posicionado en contra. Uno de ellos, Ben Shapiro advirtió que “al pueblo estadounidense no le gusta la guerra, y menos aún perderla”.

Los halcones, apunta Axios, también criticaron los elogios que Trump dedicó recientemente a su contraparte iraní, pues temen que signifique una especie de recompensa a Teherán. Otros funcionarios como John Ratcliffe, el director de la CIA, dijo a Trump que la inteligencia estadounidense tiene serias dudas de que Irán haga las concesiones nucleares que Estados Unidos desea.

Con todo, los dedos acusadores han comenzado a apuntar al vicepresidente JD Vance, quien será el encargado de firmar el acuerdo en Suiza, por supuestamente carecer de la contundencia necesaria para garantizar los intereses estadounidenses.